Seis años de prisión por manosear a una menor

El acusado aprovechaba la relación de confianza con los padres de la víctima. Llegó libre al juicio y se fue detenido

El juez del Tribunal Oral en lo Criminal nº 1 de La Plata, Hernán Decastelli, condenó a Diego Rodríguez a seis años de prisión por haber manoseado a una menor en Melchor Romero durante aproximadamente dos años.

Según el voto del magistrado, quedó acreditado que desde 2011 hasta 2013 el imputado ultrajó a la niña, quien en ese momento tenía 12 años, mediante tocamientos en distintas partes de su cuerpo y en reiteradas oportunidades, aprovechando la relación de amistad que mantenía con los padres de la víctima.

Durante el juicio, los testigos refirieron que Rodríguez le enseñaba Matemáticas a la chica en una habitación y en presencia de su hermana menor. Además, el sujeto escondía un elemento para que ellas lo buscaran en la oscuridad, situación que era aprovechada para manosear a la mayor de las dos.

Un perito del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil entrevistó a la víctima y concluyó que el relato de ella era “fluido, en forma clara; no fabulaba. Es coherente con el abuso sexual”. En cuanto al hecho de que la menor manifestó no haberles contado a sus padres sobre los episodios sufridos por temor a que no le creyeran, Decastelli consideró que se trató de una actitud lógica, ya que el propio imputado expresó “que la palabra de él pesaba más que la de un miembro de la familia”.

Técnico de fútbol infantil

Asimismo, el magistrado valoró como prueba que el mismo imputado declarara haber realizado “juegos a oscuras (con la víctima), que se quedaban solos hasta por más de una hora, que la entrada del dormitorio tenía visión directa a los padres, que a veces se entornaba la puerta y que del beso (que hubo con la nena) nadie se percató, todo lo cual da un indicio de que los papás tampoco pudieron detectar otras situaciones de tocamiento”.

Rodríguez era técnico de fútbol infantil y también se dedicaba a arreglar computadoras. La fiscal del caso, Helena de la Cruz Orsi, había pedido siete años de cárcel porque no hubo acceso carnal, además de la detención inmediata del imputado, quien había llegado libre al juicio y fue arrestado. La familia de la víctima se mostró agradecida por la condena impuesta.