Pol Fernández y el detrás de escena del pase a la final de la Libertadores

Boca Juniors quedó a un paso de lograr la ansiada séptima Copa Libertadores luego de imponerse por penales ante Palmeiras en el Allianz Parque. Uno de los héroes de la jornada fue Pol Fernández, quien fue uno de los pilares de los comandados por Jorge Almirón y marcó el penal decisivo en la tanda de penales.

Sobre eso, contó: “Les voy a contar un poquito lo que pasó en la intimidad porque muchas cosas no se ven. Cuando fueron nombrando veía que podía patear y dije voy a patear cuarto. Equi y Figal también querían patear, quedó solo un lugar y se lo dieron a Nico. En la tanda hoy en día se puede cambiar, me visualicé pateando el último y no sé por qué, en la marcha cuando pateó Piquerez el último de Palmeiras, me tocaba a mí, pero antes de ese penal me le acerco a Nico Figal y le digo vas vos y yo cierro la tanda porque me tenía mucha fe y sabía que no iba a errar”.