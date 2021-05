A 51 años del Estudiantes Tricampeón de América

Hoy se cumplen 51 años de la histórica consagración de Estudiantes como Tricampeón de la Copa Libertadores de América. El legendario equipo de Osvaldo Zubeldía fue el primero en ganar el máximo trofeo continental en tres ediciones consecutivas. Un 27 de mayo, pero de 1970, el Pincha empataba con Peñarol y, de esta forma, obtenía su tercera Libertadores consecutiva, hecho único para un equipo que, de la mano de Zubeldía, lograba alzarse con el título continental una vez más.



Luego de la primera final en La Plata con triunfo 1-0 gracias al gol de Togneri, el elenco Albirrojo gritaba campeón en el Centenario de Montevideo tras empatar frente al conjunto uruguayo ante unas 60 mil personas.



Con importantes bajas, por las ausencias de Poletti, Manera, Aguirre Suárez, el capitán Oscar Malbernat y Eduardo Flores, Estudiantes sacaba pecho y nacía el Tricampeón de América, comandado por el gran Osvaldo Zubeldía.



Aquella noche de 1970, el Pincha formaba con Errea; Pagnanini, Spadaro, Togneri, Medina; Bilardo, Pachamé, Solari; Conigliaro (Aguilar), Echecopar (Rudzky) y Juan Ramón Verón.

Los recuerdos de los Tricampeones de la Libertadores

A 51 años de la consagración, el año pasado y por Zoom, algunos de los héroes de la historia continental del Pincha repasaron la conquista de la tercera Copa Libertadores.



Marcos Conigliaro dijo: “En la previa de la final nos amedrentaron en el vestuario del Estadio Centenario. También fue muy duro en la cancha, pero cuando terminó la escaramuza los uruguayos se acercaron para felicitarnos. Realmente fue un título importante porque ese año también ganamos la Copa Interamericana”.



Además, recordó: “Tengo grabado el 4-3 contra Platense. Ahí arrancó todo. Si esa noche no hubiéramos reaccionado, tal vez no se conseguía todo lo que vino después. Osvaldo Zubeldía fue un técnico increíble, sabía todo lo que iba a pasar en el partido, te lo explicaba en la charla previa y después en la cancha sucedía cada cosa que había dicho. Escuchaba a los jugadores y eso era muy importante”.



Por otro lado, Juan Ramón Verón, rememoró: “Los uruguayos tenían un gran respeto por nuestro equipo, porque los enfrentamos de igual a igual. Podríamos haber ganado en el Centenario. El arquero Pintos fue la figura ese día, nos sacó pelotas increíbles. Estoy muy contento de ese Tricampeonato que logramos, siento una gran alegría y siempre lo recordamos con los compañeros”.



Por último, el Bocha Flores dijo: “En esa época había grandes equipos porque los jugadores no se iban al exterior. Peñarol tenía buen equipo, pero nosotros también. Éramos hombres dentro de la cancha. Nos pegaban coscorrones, patadas. Si no metías, quedabas en el camino. Recuerdo siempre a Zubeldía, Kistenmacher, Mangano y otros tantos que fueron importantes para salir campeones. Tuvimos un gran equipo, apoyado por mucha gente que nos empujaba a mejorar. Estudiantes tuvo un gran grupo, siempre muy unidos”.