Por los prescindibles, todavía nada

Son varios los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta, a priori, en el comienzo de esta pretemporada para Gimnasia. A pesar de esto, todavía no hay movimiento en el mercado de pases para estas posibles bajas.



Maximiliano Comba, Nicolás Contín, Matías Pérez García son los tres nombres que van a tener que remar desde atrás en caso que sigan en el club y es por eso que Leandro Martini y Mariano Messera, junto a la dirigencia, no ven mal que tengan en cuenta la posibilidad de buscar nuevos horizontes y contar con los minutos y presencias que ellos quieran. Salvo unos sondeos del fútbol extranjero por Comba, no hay nada formal por ninguno de los tres y hasta el momento van a tener que presentarse en Estancia Chica o tratar de negociar una posible salida libre, ya que a Pérez García le quedan seis meses de contrato y a Comba y Contín un año.



Por Brahian Alemán, la situación es un tanto similar ya que le queda un año de contrato y puede ser tenido en cuenta, pero hay una relación de desgaste entre la dirigencia y el jugador sumado a que la dupla no pondrían trabas en el camino si llega alguna oferta. Sin embargo, el único equipo a la vista parece ser Peñarol de Uruguay aunque el mercado de pases en Uruguay todavía no está abierto.



Por último, Víctor Ayala y Lucas Barrios no renovarán contrato y en los próximos días puede haber novedades respecto a si estarán o no en Abasto en el comienzo de la pretemporada. Por ahora, se encuentran escuchando ofertas aunque tampoco tienen una chance concreta para firmar en un club a la brevedad.