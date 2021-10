A solas con el arquero Rodrigo Rey

Los que saben dicen que los equipos de fútbol se arman de atrás para adelante, es por eso que contar con un buen arquero siempre es una tranquilidad. Rodrigo Rey llegó a Gimnasia para reemplazar a Jorge “Fatura” Broun, quien había dejado la vara alta por su gran nivel. Con perfil bajo y buenas actuaciones, el oriundo de Las Parejas rápidamente se ganó el respeto de los hinchas Triperos.

En un mano a mano exclusivo con El Clásico, el guardameta Albiazul habló de todo: el presente del equipo tras la llegada de Gorosito, la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana y la importancia del clásico platense a jugarse en diciembre.

—¿Cómo estás viendo al equipo tras la llegada de Gorosito?

—El equipo está en crecimiento y eso siempre es bueno. Se nota que en cada partido vamos sumando cosas positivas, ganando en volumen de juego que era lo que nos venía costando y eso es una buena señal. Mas allá de los resultados, rescato la muestra de carácter por parte de todos, salga a la cancha el que salga.

—Llegaste para reemplazar a Fatura Broun en un gran nivel. Respondiste bien y la gente te lo reconoció. ¿Sentís que con buenas actuaciones te fuiste metiendo en el corazón del hincha?

—Soy un agradecido a los hinchas que me demuestran su cariño y que me han recibido muy bien desde que llegué al club. Yo entreno y me preparo todos los días para poder rendir dentro de la cancha y retribuirles ese cariño.

—Casi en silencio se fueron acercando a los puestos de Copa. ¿Clasificar sería un lindo reconocimiento para el trabajo que vienen haciendo?

—Como bien dijiste vos, creo que el trabajo en silencio y la constancia en el día a día nos acercaron a los puestos de Copa. Esa es nuestra motivación, por eso tratamos de seguir creciendo para lograr ese objetivo.

—En poco más de un mes se viene el clásico platense y hace mucho no se le da a Gimnasia. ¿Son conscientes de que una victoria podría revertir la racha y ustedes quedar en la historia?

–Somos conscientes de la importancia que tiene el clásico platense. Pero antes quedan varias finales por jugar y vamos a poner la atención en cada partido, en seguir creciendo y en sumar buenos resultados. De esa forma podríamos llegar al clásico en un buen nivel y regalarnos una alegría.

—Siempre se habla de la particularidad del puesto que ocupás. ¿Quién era tu ídolo de chico y qué arqueros seguís en la actualidad?

—Mi ídolo desde chico fue el Mono Burgos, y hoy sigo pendiente de tres arqueros: Gianluigi Buffon, David de Gea y Jan Oblak.