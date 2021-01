¡A todo o nada! Gimnasia buscará la final ante Atlético Tucumán

No son pocas las cosas que se pondrán en juego hoy a partir de las 21.30 en el estadio del Bosque, luego de un trimestre cargado de emociones para Gimnasia.



En esta ocasión, se definirá el segundo finalista de la Copa Diego Maradona, que comenzó a jugarse también en este mismo escenario el pasado 30 de octubre, con Maradona en la cancha y con otro nombre: Copa de la Liga Profesional.



Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes reconocen el compromiso moral de no escatimar el último esfuerzo, ya que en memoria de Maradona todos esperan dejar la última gota de sudor para intentar el pasaporte a la final. De ser así, no sería este el último partido para varios futbolistas que llegaron hace un año y que son pretendidos por otros clubes como Jorge Broun o el propio Paolo Goltz. Pero tampoco para la dupla técnica compuesta por Martini y Messera, quienes están bajo la lupa, pero que en el caso de lograr un triunfo esta noche, aun cuando este no alcance para clasificar al equipo a la final, servirá para sumar los méritos necesarios y ser considerados como una opción seria y fuerte para seguir dirigiendo la Primera y no regresar a la Reserva.



Por todo esto, desde las 21.30 ante Atlético Tucumán, en el Lobo se pone en juego el futuro, el puesto de los técnicos y el pasaporte a la final.



Para esta oportunidad la dupla técnica piensa tres cambios con los ingresos de García, Weigandt y Goltz, volviendo los tres luego de dos partidos por Covid-19 positivo, expulsión y lesión respectivamente. Los que saldrán serán Matías Miranda, Leonardo Morales y Bruno Palazzo.



Por el lado del equipo tucumano, serán cuatro cambios con los ingresos de Mussis, Carrera, Alustiza y Lotti por Erbes, Acosta, Aguirre y Toledo respectivamente.

El Lobo estará atento a Banfield y Santa Fe

A las 21.30 también habrá otros dos partidos que definirán la Zona Competencia B, ya que tanto Gimnasia como Banfield y Talleres se encuentran con chances de conseguir el primer puesto. Ahora, el Taladro está puntero con 9 puntos, lo sigue la T con 8 y el Lobo con 7.



En el sur del Gran Buenos Aires, Banfield recibirá a San Lorenzo con la premisa de que, consiguiendo los tres puntos, automáticamente pasará a la final, mientras que si empata o pierde deberá esperar los otros resultados. Teniendo en cuenta dicho encuentro, Javier Sanguinetti piensa un solo cambio con Sosa por el expulsado Lollo. El once será: Arboleda; Coronel, Maldonado, Sosa, Bravo; Rodriguez, Payero, Galoppo; Cuero, Fontana y Bordagaray.



Por el lado del Ciclón, Mariano Soso tendrá cambios obligados por casos de Covid-19 y la sorpresiva ausencia de Óscar Romero en el once, que sería: Monetti; Salazar, Gattoni, Donatti, N. Fernández; M. Palacios, Sabella, Ramirez; Peralta Bauer, Uvita Fernández y Ángel Romero.



En Santa Fe, un eliminado Colón, que viene de una victoria, buscará terminar el torneo con otra. Eduardo Domínguez dispondría de este equipo: Burián; Garcés, Bianchi, Piovi; Vigo, Lértora, Aliendro, Goez, Escobar; Rodríguez y Chancalay.

Talleres, que debe ganar y esperar un empate o caída del Taladro, también va con lo mejor que tiene: Blázquez; Schott, Tenaglia, Pérez, Díaz; Navarro, Méndez; Valoyes, Pochettino, Fragapane; Auzqui.