Entre asados, llamados y mensajes para definir el futuro de Estudiantes…

La primera semana de enero, en pleno verano, cierra con reuniones, invitaciones para comer y la creación de al menos dos nuevos grupos de WhatsApp integrados por socios con aspiraciones políticas.



Tal como anticipó El Clásico, el socio Juan Badoyán se reunió con referentes de movimientos de Estudiantes que estuvieron en la vereda opuesta a Verón en las elecciones de 2014 para construir las bases de una oposición más activa a partir de los próximos meses.



Si bien todavía no hay una lista armada, están tanteando el terreno para definir una estrategia y evaluar las posibilidades de hacer una elección digna, sin recibir otra derrota aplastante como ocurrió en 2014, o también en 2008, cuando los socios eligieron a Rubén Matías Filipas antes que el expresidente fallecido Julio Alegre.



Por el lado de la Comisión Directiva, el principal candidato que tiene el presidente Sebastián Verón es Martín Gorostegui. Este ya se puso en contacto con nuevos socios para que integren el eventual tercer mandato de la actual gestión, renovando algunos puestos dentro de la estructura de la CD.



Se sabe que directivos de la misma camada que Gorostegui y Verón seguirán vinculados al club, tal como ocurrirá con Bruno Salomone. Este es el secretario de Deportes, que aprovechó el fin de semana para nadar en la pileta del Country de City Bell y de paso controlar cómo está la temporada de verano en el club.

A Salomone le pidieron cuatro litros de pintura para pintar la isla que está en el centro de la pileta, pero por el momento no hubo respuestas.



Dentro de la misma comisión de Verón, otros dirigentes de avanzada edad son muy resistidos por sus pares para seguir un mandato más, como ocurre por ejemplo con Héctor Nieves o Marcelo Sarasqueta.



A todo esto, en una rueda de consultas realizadas por El Clásico, varios expresidentes admitieron estar más cerca del oficialismo, al que apoyaron en 2014, como ocurrió con los casos de Edgardo Valente, Eduardo Abadie y Rubén Filipas. De todos ellos, Valente admitió que conoce a Juan Badoyán y no tanto al juez Claudio Bernard, quien asoma como una posible tercer opción con un fuerte respaldo de socios del Pincha vinculados al sector judicial de la ciudad.



En tanto, otros exdirectivos (como Enrique Lombardi y Nelson Oltolina) están detrás del armado de la lista de Badoyán, mientras que el escribano Raúl Correbo tomará distancia y evaluará a quien resulta más conveniente apoyar en su momento.