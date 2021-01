Visto bueno para Tobio y probable convocatoria

El defensor de Estudiantes de La Plata, Fernando Tobio, quien aún no debutó con la camiseta Albirroja y tampoco estuvo concentrado, tuvo el visto bueno de la dirigencia para formar parte de la delegación para el próximo lunes.

El excentral de Boca Juniors, Vélez, entre otros, se encuentra entrenando a la par de sus compañeros hace tres semanas y no tiene impedimentos de la Justicia para jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Vale recordar que Tobio protagonizó un accidente automovilístico en el cual falleció una mujer de 83 años. El futbolista manejaba su vehículo a alta velocidad y alcoholizado. Por dicha razón, en Estudiantes presentaron una multa económica que fue aceptada por el jugador, que consiste en percibir el 50% de su salario hasta diciembre de este año, fecha en la que finaliza su vínculo con la institución.

No obstante, al no haber un fallo judicial, el Pincha no puede apartarlo de los entrenamientos y tampoco dejarlo sin disputar partidos oficiales. Ante esta situación, al técnico interino, Pablo Quatrocchi, le confirmaron en las últimas horas que podrá contar con Tobio para el duelo del lunes a las 21.30, en lo que será la última fecha de la Copa Diego Armando Maradona. “En el caso de Fernando posiblemente sea parte de la delegación”, afirmó Agustín Alayes en diálogo con Cielo Sports.