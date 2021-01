El platense que abre el juego para el tenis en 2021

Delray Beach será el certamen que decretará el regreso del tenis en la temporada 2021. El platense Tomás Etcheverry tendrá su bautismo en un torneo ATP debido a las bajas por la pandemia y las restricciones en Estados Unidos. Pese a ser 256° del mundo, ingresó directamente al cuadro principal y para su fortuna, debutará hoy contra un rival proveniente de la clasificación.



Para Tomás, la oportunidad es muy especial y llega en un momento importante de su carrera. En 2020 se asentó en torneos de nivel Challenger e incluso disputó la final en Sibiu, Rumania, instancia en la que perdió contra el suizo Marc-Andrea Huesler. En esa competencia eliminó a otras dos promesas nacionales: los hermanos Francisco y Juan Manuel Cerúndolo. A horas de su gran debut en Delray Beach, el torneo fetiche de Juan Martín del Potro, el joven de 21 años atendió a El Clásico desde Florida.

—¿Qué balance hacés en lo personal de un año tan atípico como el 2020?



—Fue complicado al principio donde directamente no sabíamos si íbamos a volver a jugar. Un año duro desde la salud y en lo personal, pero que con el correr de los meses se fue acomodando. En agosto tuve la posibilidad de ir a Europa donde la situación sanitaria estaba mejor y ya comenzaba a reanudarse la actividad. De regreso a la competencia, encontré mi mejor tenis y me sentí muy bien, dando la talla en los Challenger que jugué y llegando a la final en uno de ellos. Terminé el 2020 con una lesión en el tobillo pero el balance general es positivo.

—Vas a ser la primera raqueta argentina que golpee en la temporada y todos los medios nacionales hablan de vos. Si te piden que definas a Tomás Etcheverry en unas pocas palabras, ¿qué contestarías?



—Tomás Etcheverry es un chico muy trabajador, que desde muy pequeño persigue un sueño y día a día trabaja para poder lograrlo. Siempre mirando con optimismo las cosas.

—¿Cómo te enteraste de que ingresabas al main draw de Delray Beach y qué sentiste en el momento?



—Justo me había ido con mi pareja a pasar Año Nuevo en la costa y la última tarde que estaba en la playa, me sonó el teléfono. Me escribían desde la ATP para avisarme que estaba a uno de ingresar al cuadro de Delray Beach y que ya estaba adentro de Antalya (el otro torneo que dio puntapié al circuito 2021). Llamé a mi equipo de trabajo para contarles y me dijeron que al primer torneo no llegaba pero que a Delray tenía que ir como sea. En unas pocas horas, pasé de estar en la playa en ojotas a retomar el entrenamiento en el Country Los Ceibos (risas). Y ya al día siguiente tomé el avión rumbo a

Florida.

—Será tu debut en un torneo ATP. ¿La presión es mayor? ¿Qué expectativas tenés?



—Presión no siento, creo que va a ser un torneo hermoso para poder disfrutarlo y una gran oportunidad para demostrar mi juego, buscando desarrollar el mejor tenis posible.

—¿Qué objetivos te propusiste para esta temporada?



—Mi objetivo para esta temporada es terminar Top 150 en el ranking.