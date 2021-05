¿Abrió el paraguas?: Scaloni aseguró que la Selección Argentina "no está obligada" a ganar la Copa América

Polémica declaración del DT del seleccionado argentino que aseguró que el equipo "no está obligado a ganar" la edición de la Copa América que se jugará en Colombia y Argentina.

En declaraciones radiales explicó que "yo creo que nuestro país está preparado para saber que Argentina va a competir, pero que no tiene que ganar obligado", y disparó: "nos pegamos tantos palos por creer que éramos los mejores".

"Tenemos un gen competitivo claro. Cualquier entrenador quisiera tener a un argentino en su equipo, pero eso no nos hace invencibles para nada. Y, si no, vamos a los números: el último Mundial lo ganamos en 1986; la última Copa América, en 1993. Son muchos años ya sin títulos", sentenció.

"En fútbol, prometer es muy difícil y el que promete se equivoca. El fútbol depende de muchas cosas: de que la pelota entre; de que el árbitro se equivoque... Prometemos sólo que vamos a hacer el máximo para alcanzar el objetivo: la final", prometió.

"Lo único que podemos hacer es intentar dar una alegría al país, pero no vender humo, no salir a decir: 'vamos a ganar por ustedes'. No. Sí vamos a intentar dejar a un lado lo que está sucediendo en el país y darles una alegría", concluyó.