Abroncao buscará llevar un triunfo para la suma del stud Tinta Roja

Hoy abre sus puertas el teatro del turf del Barrio Hipódromo por tercera vez en este año que recién comienza para ofrecer una función de 14 actos comunes, es decir no contará el programa con una competencia jerárquica. La reunión, en el horario de verano, se desarrollará entre las 14, hora en que se levantará el telón del circo hípico local, y las 20.30, que está anunciada la carrera del final.

Precisamente, a falta de una carrera fuera de lo común, nos vamos a quedar con el Premio Sunder (1.500 mts.) a correrse en tercer turno. Un cotejo que está abierto para todo caballo de 4 años, ganador de una o dos carreras. Han comprometido su presencia siete ejemplares dispuestos a medir fuerzas por una recompensa de $700.000. Los mismos conforman un lote muy parejo y nuestro voto lo va a defender Abroncao, que viene de quedar en la puerta del éxito al escoltar a Sharp Eyed, viniendo de menor a mayor.

El nombrado tiene la marca en el orillo del Tinta Roja que se ha convertido en una carta ganadora en los tres hipódromos. Precisamente, dicho ejemplar defenderá la localía ante la llegada de los porteños Don Dido, que viene de dos demostraciones que avalan su chance, y de Impactor, que se ha largado a correr de firme y viene de dos impactos palermitanos consecutivos, con ganas de seguir la serie.

Hagan juego, señores, que hoy vuelve a haber función en el teatro del turf.

Candidatos para esta tarde

1) DOM ILIA (8) LORD OF AFRICA (11) BERMELLO (7)

2) COCO FREUD (6) HAPPY CHUCK (3) TACUATO CAMBA (1)

3) ABRONCAO (5) DON DIDO (6) IMPACTOR (1)

4) PORTAL KISSER (8) TRANSONICO DUBAI (5) GUARRO (3)

5) REY MILO (2) PEDAL Y FIESTA (7) CHINO ISLAND (3) DAME TU FURIA (4)

6) SHY CHIMONIN (4) AGUJA ESCARLATA (5) LOREA (1)

7) SOHAIL (5) PACHA KUTIY (1) CAPOLICHO JUDO (6)

8) ABRASADORA (8) GRACE’S SECRET (1) UFFIZI GAL (12) SING OF THE TIME (2)

9) WITHOUTME (9) EL CHAPERON (7) CATASTRO (3)

10) PUNTO AZTECA (14) YOU BE YOU (13) TOTAL BOSS (6) MAX LANGE (5)

11) CHE EVASORA (2) FURIOSA LADY (9) VERY ELECTRIC (5)

12) AFFILIATE (8) WHITE RATE (2) MARTINA LA CAPA (5)

13) TWEENER (2) CRISPADO KEY (9) SLOAM (6)

14) MEGALADY(11) DOÑA MARIA JOSE (1)JOAN MAST (5)ANTROPOLOGY (4)