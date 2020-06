AFA se decidió y dará apoyo a los jugadores libres

El 30 de este mes, se vencerán los contratos de muchos jugadores en el fútbol argentino y hasta hace un tiempo, la incertidumbre estaba latente con aquellos futbolistas que no pudieran asegurar su vínculo con el club.

Ante esta situación, y en común acuerdo, la máxima entidad que rige el fútbol argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados conversaron y tomaron una decisión que trae algo de alivio a algunos jugadores.

Desde el primero de julio, hasta fin de año, la AFA se hará cargo de los sueldos (salario mínimo, vital y móvil de cada categoría) de aquellos jugadores que se queden sin club.

La decisión tomada anteriormente por dicha institución, respecto a jugar sin descensos en las dos próximas temporadas, posiblemente hará que los clubes no realicen grandes erogaciones, por lo que algunas instituciones optarán por apostar a sus juveniles en lugar de renovar los vínculos a préstamo.

Los clubes y los descensos

Si bien con esta medida buscan darle una respuesta al reclamo de algunos futbolistas que temían quedarse sin contrato, no están de acuerdo en todas las cuestiones. Respecto a los descensos, los jugadores continúan en discrepancia con la AFA con relación a que estos no estén en la próxima temporada, y seguramente intentarán revertir esta decisión cuando el fútbol argentino vuelva a la normalidad.

Hace un tiempo atrás, Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Agremiados, tuvo una reunión virtual con los principales capitanes del fútbol argentino y la tónica de la misma se mantuvo igual que con los referentes de otras categorías.

El gremialista disparó: “En toda competencia se compite: por el título, por entrar a las copas y por no perder la categoría. El fútbol argentino tiene que liberar para arriba, no para abajo, como espectáculo. En todo el mundo se juega con descensos, ¿el mundo está equivocado?”. El fútbol aún no ha vuelto, pero se esperan idas y vueltas respecto a este tema.