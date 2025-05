“Lograr la clasificación y ser primeros nos fortalecería”

Estudiantes se jugará mañana la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Por eso, Eduardo Domínguez brindó sus sensaciones previas en la habitual conferencia de prensa, donde hizo un análisis de lo que espera y de la importancia que tiene ganar el grupo.

En primera instancia, el “Barba” expresó sobre lo raro que se sintió estar varios días sin competencia: “Fue raro tener tantos días de preparación. Veníamos de jugar seguido mucho tiempo, y tener dos semanas ahora se hizo largo. Pero vino bien. Llegamos bien para buscar la clasificación”.

Sobre el partido que espera ante un rival que no juega por nada, el entrenador albirrojo comentó: “No influye nada que Carabobo no se juegue nada. Nosotros pensamos en nosotros. Nosotros debemos preocuparnos por lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer valer nuestro potencial y la localía”.

Respecto a los lesionados que posee en el equipo, reconoció que Guido Carrillo no será considerado de cara a lo que viene: “Guido estará disponible cuando volvamos a entrenar después de las mini-vacaciones que tendremos. A Alexis Castro se lo ve más suelto. Veremos qué dificultad presentan estos dos partidos y veremos qué cantidad de minutos le podemos hacer sumar”.

Por último, Domínguez se refirió a la importancia del partido para el plantel y también le dedicó unas palabras a los hinchas: “Es muy importante para nosotros, nuestra gente. Ellos juegan su partido. Nos gusta jugar de local, se percibe otro clima este año en particular. Necesitamos que siga así, el equipo lo alimenta cada vez que juega Copa en nuestro estadio. Me parece que terminar primero en la zona te da otra jerarquía. Siendo segundo, no estás exento de cruzarte con equipos como Palmeiras, Flamengo. No tenemos problema, nos tendremos que cruzar con los que toque, pero nosotros queremos ser primeros por nosotros”.