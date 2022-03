Alarma en los Lakers por LeBron James

Todos los fanáticos estaban expectantes del duelo entre Los Ángeles Lakers y New Orleans Pelicans. Y es que al estar ambos peleando por puestos de PlayIn, disputaron una final adelantada. Pese a eso, los californianos no lograron quedarse con la victoria, y lo peor no fue eso sino lo que sucedió en el juego: LeBron James sufrió una lesión en su tobillo.

Tras la derrota, a Steve Nash se le suma un nuevo dolor de cabeza: la lesión del Rey. Y es que LeBron sufrió una fuerte torcedura en el tobillo, al punto que ni el propio jugador sabe cómo siguió jugando.