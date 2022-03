Gimnasia inició una semana corta, con la mira en la “T”

Atrás quedó el descanso del fin de semana, luego de lo que fue la última fecha FIFA. También en el tintero quedó aquel grito agónico que desató el gol de Eric Iván Ramírez en el último minuto del clásico. Gimnasia regresó en la mañana de ayer a entrenarse en el predio de Estancia Chica con un único objetivo: volver al triunfo en el Bosque ante su gente y frente a un rival igual de necesitado.

Néstor Gorosito buscará generar el mismo efecto futbolístico que logró luego de lo que fue aquella última resonante victoria por 5 a 2 frente a Talleres, después de lo que para muchos terminó siendo un quiebre negativo para su equipo. Sabe que de volver al triunfo, y tomando en cuenta cómo se flexibiliza el fixture para los Mens Sana, podrá generar un volver a nacer para el Lobo en la Copa de la Liga.

Con la mente puesta en volver a la victoria el próximo viernes por la tarde, fue que Gimnasia volvió ayer a los entrenamientos en el predio de Estancia Chica. En donde la parte física y algunos ensayos futbolísticos predeterminados fueron los protagonistas del día.

La jornada se dividió en dos. Entrada en calor y movimientos de activación a cargo del preparador físico, para luego pasar a las órdenes de Gorosito que guió a sus dirigidos con trabajos técnicos. El entrenador hizo énfasis en trabajos de pases, recepción y velocidad para luego culminar el entrenamiento con trabajos tácticos en la cancha número 2 del predio de Abasto.

Se vienen cambios para el viernes

Una realidad es que Néstor Gorosito sabe que no podrá contar con todos los futbolistas que disputaron la última edición del clásico platense. Es por ello que el entrenador ya ensaya variantes pensando en lo que será el compromiso del viernes frente a Talleres.

Es un hecho que Guillermo Fratta sufrió un desgarró que lo marginará del próximo partido, pero a esta baja en defensa se la suma una buena noticia y es que Matías Melluso ya está apto para volver al primer equipo, motivo por el que el técnico analizará si mover o no a Guiffrey al puesto de central. Otro que está en duda es Morales (ver aparte), por lo que Oscar Piris, de buen ingreso en el clásico, luchará por meterse por primera vez en el 11 inicial.

Eric Ramírez ante una gran chance

No solo las dudas por lesiones surgen de la defensa albiazul. En el pasado clásico Guillermo Fratta y Leonardo Morales sufrieron desgarros que los ponen en duda de cara a lo que será el compromiso del viernes ante Talleres, pero Franco Soldano tampoco pudo jugar el complemento debido a las dolencias físicas.

Por suerte, para Gimnasia ingresó y muy bien Eric Ramírez, quien fue el héroe con el gol al minuto 95, pero además jugó un gran partido metiéndole presión a los dirigentes en cuanto a su renovación y a Gorosito, respecto a su uso en el equipo.

Lo concreto es que es casi un hecho que Soldano no llegará al partido del próximo viernes. Por dicho motivo todos los números para el partido frente a los cordobeses están puestos en Eric Ramírez, que sería el socio de Cristian Tarragona en ataque.

Leo Morales es duda, pero quiere estar

Uno de los puestos en los que Néstor Gorosito se verá obligado a cambiar será el sector defensivo. Por un lado la buena noticia es que Matías Melluso volverá a estar a disposición para la Primera. Pero las dudas están en Guillermo Fratta (sería baja por varias semanas) y Leonardo Morales, que sufrió un leve desgarro apenas iniciado el clásico.

La evolución de su lesión es positiva, pero el cuerpo médico le aconsejó al futbolista no jugar el próximo viernes frente a Talleres. Pese a esto, el Yacaré, que poco a poco se fue convirtiendo en un caudillo para la defensa Tripera, quiere ser parte de la partida y se lo hizo saber a Gorosito y al cuerpo técnico. Motivo por lo que será evaluado con el correr de los días.

Así y todo vale destacar que el cuerpo técnico no quiere arriesgar a un futbolista que consideran esencial por 90 minutos, así que hasta al día de hoy, y de no mediar inconvenientes, la defensa del Lobo para el viernes sería: Enrique, Piris, Guiffrey, Melluso. Pero hasta que Gorosito no entregue la nómina de concentrados no habrá que descartar a Leonardo Morales.