Alejandro Garnacho tuvo su esperado debut

En el marco del partido que jugó la Selección Argentina en China, Alejandro Garnacho, delantero del Manchester United, tuvo su primer compromiso con la Albiceleste. Ingresó en el complemento, jugó 16 minutos y tuvo su debut con el equipo nacional. Un estreno que se esperaba y hay condiciones para que siga.

En su primer encuentro con el elenco de Scaloni, Garnacho entró como extremo por la izquierda. La primera pelota que tocó fue seguido a su ingreso y terminó con un pase a Lionel Messi. No obstante, a pesar de los nervios de la primera vez, el joven estuvo activo durante los 16 minutos que permaneció dentro de la cancha. Habrá que ver si el lunes va de titular o si vuelve a tener algunos pasajes ante Indonesia desde las 9:30.

El blindaje de Garnacho en la Selección

El futbolista que milita en la Premier League de 18 años nació en Madrid y es hijo de padre español y madre argentina. Desde temprana edad su deseo fue pertenecer a nuestro país, sin embargo España no se resigna a ficharlo. Por este motivo, el joven debe completar una serie de pasos para ser definitivamente un jugador de la AFA.

Según la normativa de la FIFA un jugador necesita de tres partidos para no poder vestir otra camiseta, con lo cual Garnacho ya dio el primer paso. Es más, con los minutos que le dio hoy Scaloni, el seleccionado español debería esperar tres años para convocarlo. Así las cosas, la gira por Asia podría servir para empezar el “operativo blindaje” pero no para terminarlo. Los partidos en los que podría participar el joven madrileño serían los enfrentamientos contra el elenco asiático y Ecuador, que será por las Eliminatorias Sudamericanas.

En su momento, cuando al delantero le preguntaron por su participación en Argentina, no tuvo reparos y sin dudarlo comentó: “Yo me siento argentino. No hace falta jugar los tres partidos. Eso no importa. Yo quiero jugar para la Argentina y si no es ahora, ya se dará”. Dicho esto, había agregado convencido sobre su decisión: “Yo quiero ser parte del grupo y participar de la Copa América y también del Mundial que viene”.

Asimismo, señaló: “Por lo que leo en las redes, sé que mucha gente me quiere y me aprecia. Voy a devolverles ese amor en el campo”.