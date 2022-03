Almendra y ¿un palito a Benedetto?

Tras quedar marginado del plantel profesional, luego de faltarle el respeto al entrenador Sebastián Battaglia, Agustín Almendra realizó un curioso posteo en sus redes sociales. Y muchos señalaron que fue hacia Darío Benedetto, quien se expresó públicamente y se mostró a favor de que el volante sea separado.

Sin escribir ninguna palabra, Almendra compartió una imagen que decía: "En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuanto te conviene". Cabe destacar, que uno de los tatuajes característicos de Benedetto es de "lealtad" ¿Fue un mensaje para él, para otro protagonista del mundo Boca o simple casualidad?