Andújar, el último referente que arma las valijas

Lo peor de una despedida es cuando los dos quieren quedarse. En este caso, por más amor que tenga Mariano Andújar por Estudiantes de La Plata, el arquero dirá adiós.

Tal cual lo adelantó diario Hoy, luego de su fallida salida al Elche de España, el futbolista de 37 años no seguirá en la institución Albirroja más allá de junio 2021, mes en el que se termina su vínculo contractual. Tanto es así, que el partido con Argentinos Juniors del próximo lunes en La Paternal podría ser su último como arquero y capitán del Pincha.

Medios de comunicación mexicanos aseguran que Andújar será el nue­vo refuerzo del Puebla, que salió decidido a buscar un futbolista en ese puesto, luego de la salida del uruguayo de 36 años, Nicolás Vikonis, al Mazatlán. No obstante, según pudo saber este multimedio, la oferta existió pero aún no hubo acuerdo en lo económico. Las negociaciones con el equipo de México continuarán en los próximos días y ambas partes son optimistas para llegar a buen puerto. Al mismo tiempo, la representación del arquero tuvo otros llamados de clubes del exterior, aunque no llegaron a ofrecimientos formales.

Cabe destacar que el mercado de pases mexicano se encuentra abierto y por dicha razón podría emigrar en este mes o el próximo. Además, más allá del desgaste en la relación con los dirigentes del club, el propio arquero quiere que Estudiantes se quede con un rédito económico y finalizar la novela con un final “feliz”. De lo contrario, en junio del año que viene se iría libre.

La salida del guardameta no se debe a una sola razón, sino a varias. No caben dudas del sentimiento que posee Mariano Andújar para con Estudiantes. Sus mayores logros deportivos los consiguió con el León: Torneo Apertura 2006 y Copa Libertadores 2009. Un lazo que se forjó cuando el arquero surgido de Huracán llegó en 2006, luego de su paso por el Palermo de Italia. En ese mismo año, salió campeón bajo la batuta de Diego Simeone y ahí se convirtió en un referente del equipo.

Cuando se fue el Cholo, llegó Alejandro Sabella y alcanzaron la gloria. Se coronó campeón de la Libertadores, y a partir de allí ocupó un lugar en el corazón de los hinchas, a tal punto que muchos –por no decir todos– lo colocan en la posición de ídolo sin haber surgido de las inferiores del Pincha.

Ahora, en un contexto por demás complejo para Estudiantes –deportivamente hablando– el arquero de 37 años arma sus valijas, se va y “que el último apague la luz”. Porque tal como informó El Clásico de diario Hoy meses atrás, la salida de Andújar era la “crónica de una muerte anunciada”. Ahora, Estudiantes se quedará sin su último referente y capitán, Mariano Andújar.