Andújar: “Habiendo cumplido mis sueños, me retiro”

Punto final. Final con Estudiantes de La Plata y final de su gran carrera futbolística, definitivamente. El encuentro ante Defensa y Justicia en el estadio Ciudad de Lanús en la final de la Copa Argentina que significó la estrella número 12 para el Pincha, fue la última consagración de Mariano Andújar y el último partido como arquero profesional. Se terminó el misterio sobre el futuro inmediato del ex capitán del equipo de Eduardo Domínguez terminó: mediante un posteo en redes sociales, el experimentado arquero avisó que se retiró del fútbol.

“Y muchos años después, se termina mi carrera, Pa, habiendo cumplido nuestros sueños... me retiro. Llegar a primera, ¡salir campeón! Ir a Europa. Representar a mi país. Ir a Mundiales y Copas Américas. Trascender y tener buen nivel durante mucho tiempo. Ser querido y respetado por mis amigos y colegas... es un montón”, comenzó el guardameta, que también le dedicó unas palabras a cada uno de los clubes por los que pasó en su carrera, como así también a la Selección Argentina.

“Y no quiero olvidarme de nadie. A Huracán que me dio la posibilidad de jugar y soñar con llegar a primera. Los últimos años no fueron los mejores en nuestra relación pero mi cariño y gratitud son eternos”, continuó. Luego agradeció en italiano a sus clubes en el viejo continente, tanto para el Palermo como al Catania y el Napoli. Mientras que después siguió: “Llegar a la selección, representar a mi país, Dos mundiales, tres copas Américas, muchos viajes y momentos junto a gente que hoy son mis amigos. Y eso es lo más importante. Estudiantes. ¿Podía cerrar mi carrera mejor? Así tenía que ser y así lo vamos a dejar. Un club donde se reconoce el esfuerzo, el sacrificio y el don de gente. Donde te saludan y te respetan desde el primero al último. Un club diferente, especial y único”. Y por último, cerró: “¡Gracias a mi mamá! Y a mi papá, que está presente todos mis días desde donde esté. A mi mujer que fue la banca y cada día puso todo de ella para que las cosas salgan bien. Mi compañera de toda la vida. Te amo. Gracias de corazón. Di lo mejor, fui profesional, dedicado y buen compañero. Me retiro feliz. Y final. A escribir nuevos capítulos”.

El arquero se retira en el Club que lo vio triunfar en el Apertura 2006, la Copa Libertadores 2009 y la reciente Copa Argentina 2023. Ídolo albirrojo y en el top de jugadores con más presencias en el Pincha con 457 partidos disputados.

El saludo de todos: “¡Abrazo grande, leyenda Pincha!”

Tras el anuncio de uno de los ídolos de Estudiantes, el vicepresidente primero, Juan Sebastián Verón, comentó: “¡Grande Marian! Felicitaciones por tu tremenda carrera y seguro vas a seguir escribiendo grandes momentos pero sin los guantes.. Descansar, disfrutar y proyectar... ¡Abrazo grande, Leyenda Pincha!”. “¡Gracias capitán! Honor y privilegio el poder coincidir con vos. Un profesional de pies a cabeza y, sobre todo, excelente persona. Gracias por todo, Marian. Ahora comienza una nueva etapa, y seguramente te irá igual de bien o mejor que esta. ¡Te queremos y te respetamos!”, escribió Pablo Piatti. “Tremenda carrera, gran profesional, pero me quedo con la gran persona que sos... Felicitaciones, Marian”, comentó Fernando Zuqui. En la misma línea siguieron, Mauro Boselli: Sos un grande Marian! Carrerón te mandaste. Marcaste una época en el arco Pincha. “¡El mejor arquero de la historia. Ídolo Total! Felicitaciones y ahora alentaremos desde afuera!”; Gastón Fernández: “Orgulloso de vos amigo querido. ¡Te amo Mariano Andújar!”. Entre otros, quien también dejó su mensaje fue el presidente del Club, Martín Gorostegui: “¡Grande, Marian querido! Nos representaste de manera impecable en cada partido, en cada logro. Somos muy agradecidos de lo que has hecho. Despedirte campeón fue la parábola perfecta. ¡Un gran abrazo y lo mejor para esta nueva etapa!”.

Argentino de Monte Maíz, el rival del Pincha

A menos de una semana de la final en la que nos consagramos campeones de la Copa Argentina, derrotando a Defensa y Justicia 1-0 en el estadio de Lanús, se realizó el sorteo de la edición 2024. Y en el inicio de la defensa del título, el Pincha se enfrentará en los 32avos. de final a Argentino de Monte Maíz, elenco del sureste de la provincia de Córdoba. El Raya, como se conoce al elenco cordobés, accedió al torneo luego de una buena campaña en la que finalizó segundo en la Zona B del Federal A. En los play offs goleó 4-0 a Cipolletti en octavos de final, y luego fue eliminado en cuartos por Ciudad Bolívar, tras empatar 1-1, y no contar con ventaja deportiva ya que su rival había finalizado primero en la zona.

En caso de avanzar de fase, Estudiantes se cruzará con el ganador de Quilmes y Central Córdoba (Santiago del Estero) en los 16avos. de final. Por último, cabe recordar que el Pincha sólo se podrá enfrentar con el Lobo en una hipotética final del certamen.