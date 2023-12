River y Rosario se preparan para la final del Trofeo de Campeones

River y Rosario Central se preparan para el Trofeo de Campeones, que se disputará este viernes a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Se prevé que el partido se jugará a cancha llena. Y con público de ambos equipos. Por esta razón, ayer comenzaron a venderse las entradas para la última final del año en el fútbol argentino.

El sistema de venta de localidades será a través de la plataforma Deportick.com. Los hinchas de Rosario Central podrán comprar tickets para la popular Sur (socio $15.750/ no socio $31.500) y la platea Este (socio $21.000/ no socio $42.000). Mientras que los de River para la Popular Norte ($15.750/ no socio $31.500) y Platea Oeste (socio $21.000/ no socio $42.000).

En cuanto a lo deportivo, el Millonario se entrenó ayer por la mañana en el River Camp y, a dos días del duelo en Santiago del Estero que cerrará el año futbolístico de River en busca del segundo título en la era de Micho, se espera que empiecen a desarrollarse las primeras pruebas tácticas que den un panorama más claro de la formación que planea el DT. En ese sentido, la base del 11 que perdió en semis de la Copa de la Liga ante el Canalla se mantendría y las dudas pasan, fundamentalmente, por quién será el 9. Miguel Borja dejó atrás el desgarro en el aductor y hace fuerza para volver a la titularidad en lugar de un Salomón Rondón que ya manifestó que pretende emigrar del club en 2024 y de esta manera jugaría su último partido con la Banda.

Por otro lado, el elenco dirigido por Miguel Ángel Russo tiene todo mucho más claro y repetiría los once que vienen de ganarle a Platense en la final de la Copa de la Liga. Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Kevin Ortiz, Tomás O’Connor, Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Luca Martínez Dupuy, serían los 11 para el viernes.