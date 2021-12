Andújar, la Libertadores del 2022 y su last dance

Estudiantes se aseguró la clasificación a, por lo menos, el repechaje de la Copa Libertadores 2022. Ante esta situación, y si bien hace un año el destino del capitán del Pincha parecía estar lejos de La Plata, el arquero Mariano Andújar dialogó con Sportia en TyC Sports y confirmó que será el arquero del equipo de Ricardo Zielinski en la Libertadores del año que viene.

“Yo tengo contrato un año más, así que creo que lo voy a cumplir y después me parece que ya se va a terminar. No quiero quedar esclavo de mis palabras, pero hoy pienso que el año que viene va a ser el último año de mi carrera. Vamos a ver, me siento bien, no como dijo Licht, que no me puedo mover, pero también tengo ganas de hacer otras cosas. Poder competir internacionalmente el año que viene va a ser algo lindo”, dijo.

Por último, también hizo referencia al clásico ante Gimnasia y elogió a uno de los jugadores del Lobo: “Partidazo habrá sido para los que son imparciales. Los que teníamos intereses lo sufrimos todos. Gimnasia hoy tiene tres o cuatro jugadores de mitad de cancha para adelante que hacen una diferencia muy notoria. Carbonero, después de Julián Álvarez, debe estar entre los mejores jugadores del fútbol argentino. El Pulga hace la diferencia, se nota, Alemán tiene gran remate de afuera, Eric Ramírez es una máquina de picar al espacio. Ellos juegan a atacar, y está bien que sea así, no esperábamos ir al golpe por golpe, pero se fue dando”, afirmó. Sobre las disculpas de Leandro Díaz, aclaró: “Es un acto de grandeza de Leandro. En definitiva, en esta ciudad nos conocemos todos, y todos tenemos conocidos del otro equipo. Está bien que la gente de Gimnasia nos insulte y nosotros hagamos todo para ganar, cuando salimos de ahí está todo bien”.