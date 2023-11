Angelici reapareció públicamente y opinó sobre la actualidad de Boca

A dos días de la final de la Copa Libertadores en la que Boca buscará la séptima ante Fluminense, Daniel Angelici volvió a aparecer publicamente y criticó a la gestión de Riquelme.

El ex presidente del Xeneize dialogó con Radio Continental y expresó: "Al club lo veo mal. Ha cambiado mucho y no se hacen las cosas bien".

Además, se refirió a su vida política y dijo: "Mi ciclo está terminado. Siempre he sido alguien orgánico. Nuestro candidato en Boca es Andrés Ibarra y vamos a trabajar para su elección. Macri probablemente esté en la lista".

Sin embargo, tambien mostró optimismo en que Boca logre coronarse en el Maracaná de Brasil. En este sentido, afirmó: "Hoy lo más importante para todos los hinchas es que estamos a minutos de ganar la séptima copa. El equipo tiene muchas posibilidades de ser campeón el sábado".

Otro que tambien habló a dias de la final fue Mario Pergolini, ex dirigente del club y de esta gestión, que sostuvo: "Creo que cambia mucho lo que suceda el sábado. Si le va bien, no hay que discutir nada ya. Yo creo que sí, que ojalá que ganemos el sábado. Como decía uno el otro día: 'No, no sé porque sino se queda Riquelme'. Mejor ganemos la séptima y que se quede a vivir en el club para toda la vida, pero ahora si no la gana va a despertar otras cosas para charlar".

En otras declaraciones, tambien dijo que "Boca no ha logrado tener un gran equipo" y que no le gusta Almirón "pero es lo que hay. Los anteriores se fueron por mucho menos". No obstante, reconoció que "el patrimonio del club con los chicos que han salido, hacia rato que no lo veíamos".