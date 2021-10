Ante las críticas, el Súper TC 2000 marcó la cancha

Hace unos días, Javier Ciabattari, propietario del FDC Motor Sport, escribió una carta como crítica a la gestión del Súper TC 2000 y comentó: “Las cosas no se ven porque todavía no se hicieron cambios profundos, porque estos grandes grupos económicos que dirigen la categoría actúan lentamente y no hacen cosas de hoy para mañana”. Además, el propio Ciabattari se refirió a la actual gestión y sin pelos en la lengua agregó: “Lo mencionado se suma a la falta de un liderazgo. No hay punto de referencia desde donde partir porque hay debilidad en todos lados. Hay muy pocas cosas buenas”.

Ante esta situación, Francisco Aldinio salió a responder públicamente a las críticas y también explicó cuestiones relacionadas a los objetivos de la categoría más tecnológica para el 2022. En este sentido, Aldinio aclaró: “Creemos que la situación para el año que viene se va a normalizar y tendremos un calendario más federal”. Y sobre la chance de correr en el exterior, detalló: “Lo estamos evaluando y nos encontramos trabajando coordinadamente con el Stock Car y ver si podemos realizar algún evento de manera conjunta”.

La respuesta ante las críticas

Dicho esto, el mandatario no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre lo dicho por Ciabattari y sostuvo: “El tema es cuando nos pasamos de la raya y esas críticas que deberían ser constructivas se transforman en destructivas”.

Y sentenció: “Respecto de las críticas que se hacen públicas, es un tema que nosotros buscamos darle un corte definitivo. Ya tuvimos un episodio muy poco feliz para todos con esa carta de los equipos que se hizo pública y eso fue perjudicial para la economía de todos”.