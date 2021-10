Argentina empató con Paraguay y se mantiene firme en las eliminatorias

¡Se llevó un buen punto de Asunción! En el Defensores del Chaco, Argentina igualó 0-0 con Paraguay. El campeón de América fue de mayor a menor, en un encuentro complicado y mantuvo el invicto. De esta manera, se mantiene segundo en las eliminatorias y mantiene firme su sueño mundialista.



Un comienzo muy bueno de Argentina, con mucha movilidad en el mediocampo y buscando ataques punzantes por la banda izquierda. Primero probó Lo Celso con un remate de media distancia, que contuvo el arquero Silva. Después Paraguay intentó presionar y apostó con un remate de Arzamendia, que pasó por encima del travesaño.

Pero después el 10 apareció y generó dos jugadas claras: primero asistió de primera al ex Pincha, Joaquín Correa, al cuál le terminaron atajando un buen tiro. Y en la siguiente, tras una combinación con el Tucu, Di María no llegó a definir bien y el ex Gimnasia, Omar Alderete, salvó la pelota en la línea.

Después Argentina tuvo el manejo de la pelota y el protagonismo, pero le faltó ser más preciso en el último pase. Con un Messi que aportó en el juego y también en la marca, Correa no estuvo firme en la terminaciṕn de las jugadas y Di María se mostró desconectado. Si bien tuvo la tenencia, no logró tener la intensidad y la claridad de los primeros minutos. Después en defensa, no sufrió llegadas por un Paraguay que apostó a mantenerse ordenado.

El comienzo del complemento mantuvo la misma tendencia: Argentina teniendo el protagonismo y Paraguay esperando y buscando alguna contra. La Selección tuvo a Messi nuevamente activo, intentando generar pases filtrados para un activo De Paul y también para Correa y Di María. Pero nuevamente no estuvo firme en las terminaciones, más allá de tener espacios para concretar.

Paraguay, sin embargo, tuvo la más clara de los primeros quince: tras una buena corrida de Almirón, el ex Lanús remató con la diestra, pero Dibu Martínez evitó el gol con una gran tapada. Después el local buscó ganar alguna pelota parada, siempre manteniendo el orden defensivo. Pero nuevamente, la Albirroja avisó: tras una buena jugada, Sanabria remató en velocidad, pero nuevamente el Dibu atajó un remate peligroso. Argentina reaccionó y con un remate de media distancia, De Paul probó a Silva, que respondió con una buena tapada.

Con empuje y juego directo, Paraguay complicó por momentos a Argentina, con un Almirón como estandarte. Tras un buen pase, Sanabria definió dentro del área desviado, en una clara ocasión para los locales. Con las variantes de Scaloni, Argentina se acomodó.

Tras un córner, Guido Rodríguez se lo perdió de manera increíble, luego de cabecear débil a las manos del arquero, en completa soledad. Y después el Papu Gómez, de buen ingreso, remató a colocar generando una enorme atajada de Anthony Silva.

Y en el cierre, casi lo gana el local: tras un buen pase de Ángel Cardozo, Carlos González se metió entre los centrales y remató por encima del travesaño. Mucho más no pasó y Argentina se llevó un buen punto, en un reducto difícil. De esta forma, se mantiene invicto en las eliminatorias y en el segundo lugar.

Formaciones

Paraguay (0): Antony Silva; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Júnior Alonso y Omar Alderete; Hugo Martínez, Mathías Villasanti, Alejandro Romero Gamarra, Óscar Romero y Ángel Romero; Luis Amarilla. DT: Eduardo Berizzo.

Argentina (0): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Joaquín Correa y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil).