Argentina sigue liderando el Ranking FIFA

La Selección Argentina continúa en lo mas alto en la nueva actualización del Ranking FIFA.

La Federación Internacional de Futbol Asociación dio a conocer el nuevo listado de las mejores selecciones del mundo y la Scaloneta siguen el primer puesto por sexto mes consecutivo.

El seleccionado nacional no se conformó con la Copa del Mundo sino que siguió al mismo rendimiento en todo el 2023, de hecho, en lo que va del año aun no perdió: disputó ocho partidos y los ganó a todos. Además, marcó 20 goles y no recibió ninguno.

Estos fueron argumentos suficientes para que Argentina siga en el primer lugar del ranking FIFA con 1.861,29 puntos, la sigue Francia 1.853,11 y Brasil en la tercera ubicación 1.812,2.

Mas abajo se encuentran Inglaterra, Bélgica, Portugal, Países Bajos, España, Italia y Croacia.

Para seguir demostrando el nivel futbolistico, los dirigidos por Scaloni tendrán nuevos compromisos en noviembre: el 16 se enfrentará a Uruguay en La Bombonera y el 21 a Brasil en el Maracaná, ambos por Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.