Argentina venció a Panamá en el amistoso de festejo de la Copa del Mundo

La Selección Argentina venció 2 a 0 a Panamá en el amistoso de festejo por la Copa del Mundo. Los goles fueron de Thiago Almada y Messi de tiro libre.

Aunque por la diferencia de jerarquía muchos esperaban una goleada, Panamá hizo un gran encuentro que hizo que a la Scaloneta se le complicara el desarrollo del partido.

En el primer tiempo, Argentina fue dominante pero no estaba del todo claro y preciso para poder concretar. Las jugadas no terminaban de ser peligrosas y sumada a la defensa cerrada del rival, el gol no terminaba de llegar. De hecho, la primera parte terminó sin goles y dejó un tiro libre en el palo de Messi como la situación mas clara.

En el segundo, la historia parecía repetirse. Una Selección nacional absoluta dominadora del juego pero que le costaba encontrar el último toque. Las más cercanas las tuvo de tiro libre y de la mano del 10, que le dieron la posibilidad en varias ocasiones para concretar de pelota parada. Asi fue que llegó el primero, Lionel ejecutó y luego de que la pelota pegara en el palo, Thiago Almada puso el primero a los 32 del ST.

Panamá no tuvo más que un disparo que se fue muy arriba del arco albiceleste y un centro que descolgó bien el Dibu Martínez.

A la Argentina le faltaba un segundo gol para cerrar el partido, algo que ocurrió a los 42 a través de un nuevo tiro libre para Messi, que esta vez sí la mando a la red para que explote el Monumental.

Un partido que terminó a favor del local pero que el foco estaba puesto en otro lado: la celebración de la Copa del Mundo.