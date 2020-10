Los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe gritaron campeón luego de haber goleado al seleccionado a Uruguay, el dueño de casa, por 53-19, en la última jornada de la competencia.

El elenco albiceleste fue de menor a mayor en este certamen y tras haber ganado los tres partidos que disputó ante Chile XV, Brasil XV y ante el anfitrión, respectivamente, Argentina XV se consagró campeón del Sudamericano 4 Naciones, que se desarrolló en Montevido.

Argentina XV (53): Martín Cancelliere, Matías Osadczuk, Tomás Cubilla (Cap), Teo Castiglioni, Mateo Carreras, Martín Elias, Joaquín Pellandini, Javier Ortega Desio, Santiago Ruiz, Lautaro Bavaro, Franco Molina, Santiago Portillo, Francisco Minervino, Ignacio Ruiz, Javier Díaz.

Entrenador: Ignacio Férnandez Lobbe

Suplentes: Martín Vaca, Lucas Favre, Estanislao Carullo, Rodrigo Martínez, Federico Gutíerrez, Lautaro Bázan Vélez, Juan Pablo Castro, Facundo Ferrario, Santiago Mare, Juan Cruz Pérez Rachel, Ramiro Tallone.

Uruguay (19): José Iruleguy, Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Andrés Vilaseca (Cap), Baltazar Amaya, Rodrigo Silva, Ignacio Rodriguez, Santiago Civetta, Lucas Bianchi, Eric Dosantos, Lorenzo Surranco, Juanjuan Garese, Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas, Ezequiel Ramos.

Entrenador: Esteban Meneses

Suplentes: Matías Benítez, Diego Arbelo, Leandro Segredo, Felipe Aliaga, Guillermo Lijtenstein, Nicolás Freitas, Agustín Della Corte, Federico Favaro, Manuel Diana, Mateo Perillo.

Tantos en el primer tiempo: 4´ 14´Goles de Elías por Tries de Ruiz (A); 17´Try de Iruleguy (U); 31´ 34´ Penales de Elias (A).

Resultado parcial: Argentina XV 20-5 Uruguay

Tantos en el segundo tiempo: 2´Try de Cancelliere (A); 5´ 14´19´Goles de Elías por Tries de Osadczuk, Martinez y Bázan Vélez (A); 23´ 26´Goles de Irulegui por Tries de Vilaseca y Lijtenstein (U); 32´Gol de Mare por Try de Bázan Vélez (A);

Estadio: Estadio Charrúa, Montevideo

Árbitro: Damián Schneider (Argentina)

Fuente: aplenorugby y Argentina XV