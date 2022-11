Argentinos se juntaron en Doha para realizar el banderazo previo a cada partido

A menos de 24 horas de que la Selección Argentina de fútbol debute en la máxima competición mundial, hinchas argentinos realizaron el típico banderazo en apoyo al equipo.

En una jornada ventosa pero soleada, con 25 grados, Diario HOY y RED 92 te acercan el calor argentino en Doha. Miles de argentinos están presentes en tierras qataríes, para apoyar al combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni.

Sin embargo, este Mundial presenta una característica particular, miles de extranjeros llegaron a Qatar para alentar a la Albiceleste. Tal es así, que diario Hoy se encontró con un hincha de Arabia Saudita que, si bien apoya a su país, quiere que la Selección Argentina gane el partido contra los árabes y también se quede con la Copa del Mundo.

Malek Naim, uno de los sauditas que espera que su Selección dé el gran golpe del Grupo C del Mundial y clasifique a octavos de final, dijo: “Va a ser un partido muy duro con Argentina. Son un equipo muy bueno, tienen a Di María, Lautaro Martínez, Dybala, y claro, Messi”. Y además, agregó: “Si perdemos no voy a estar triste porque amo a Messi y quiero que Argentina se quede con esta Copa del Mundo”.