Lionel Messi: “Me siento con muchas ganas y muy ilusionado”

En la previa del debut argentino, el capitán de la Selección habló en conferencia de prensa. El diez argentino llevó tranquilidad a los fanáticos y aseguró que se encuentra en un “gran momento”.

“Me siento muy bien, creo que llego en un gran momento en lo personal, como en lo físico. Escuché que dijeron que entrene diferenciado, solo fue por un golpe y lo hice por precaución, nada raro”, comenzó en la rueda de prensa.

Ademas, señaló acerca del encuentro de mañana: “Es diferente el debut por el momento, más por lo físico porque casi no tuvimos tiempo de preparación en la Selección por los tiempos. Igual estamos preparados, llegamos bien, la atmósfera que se vive en la previa de un primer partido es especial”.

“Vamos a seguir lo que estuvimos haciendo con este grupo, que viene creciendo partido tras partido, eso se refleja en cada encuentro. Esperamos un partido difícil para mañana, cada uno va a manejar como pueda la ansiedad y los nervios, intentaremos buscar el partido desde el principio, respetando al rival”, destacó.

Acerca de la parcialidad argentina y del exterior, expresó: “Es hermoso que mucha gente que no es argentina desee que salgamos campeones, estoy muy agradecido. A lo largo de mi carrera recibí mucho cariño y me ponen muy feliz estas demostraciones”.

“No se si llegamos mejor que otros mundiales, descomprime muchísimo venir con una racha ganadora. La gente está disfrutando del momento de la Selección, no especula ni está pendiente de los probables resultados. Este clima me hace recordar al grupo del Mundial 2014, estamos muy unidos y con un objetivo claro”, aseguró.

Por último, el capitán afirmó: “Lo que me lleva a seguir intentándolo son la ilusión, las ganas y no quedarse pensando en qué hubiese pasado. Es difícil hacer entender que tienen que disfrutar lo que viven, no sabemos nunca si se puede llegar a repetir, que vivan la experiencia al máximo”.