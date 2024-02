Arrancó febrero a todo turf en el circo hípico local

Por GALOPON

Arrancó el mes de febrero a todo galope en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo para ofrecer hoy un programa de once actos —con muchos anotados en cada carrera— a desarrollarse entre las 14:30 y las 19:30. Toda la atención de la reunión se centra en la definición del Especial Apertura (1000mts). Ubicado en el tercer turno de programación, convoca a seis potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2021, que no hayan ganado, con un peso de 55 kilos, que lucharán por los $2.045.000 de recompensa a la que resulte victoriosa.

Una carrera que cuenta con chances parejas entre las inscriptas y en tren de hacer nombres nos vamos a quedar con la debutante La Meninha, una linajuda descendiente de Le Blues en Allaboard que hace su estreno con los “diez puntos” y que contará con la conducción garantizada de Leandrinho Goncalves. Deberá cuidarse de Fachera Grey, otra potranca que se estrena y que les ha llenado los ojos a los allegados a su preparación. Como tercera en discordia queda La Bengala Texana que ya sabe lo que es correr y lo ha hecho con buen suceso. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, así que se viene un “carrerón”… Hagan juego, ¡¡¡¡señores!!!!

1° Carrera - BABE RUTH (2018) - Distancia 1400 metros

0L 1L 6L 5L 1 PERUGIO BOMB z 5 57 TORRES ROBERTO M.

7P 2L 3L 4P 2 PERFECT ANSWER zd 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 3L 1L 5L 3 DON SATURNO a 5 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 0L 8L 0L 4 EMIRATOS z 5 57 ZAPATA IVAN M.

7L 5L 0L 0L 4a SELVAGEN a 6 55 ALBORNOZ MARCOS N.-4

2L 8L 6L 2L 5 DIGAMELO t 5 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 7L 7L 0L 6 HAPPY CHUCK z 7 55 FERNANDEZ LUIS M.

5S 2L 1L 4L 7 FIND YOUR DREAM z 5 57 GOMEZ DARIO R.

0L 0L 0L 1L 8 BUEN DURAZNO a 5 57 ALEGRE PABLO I.-4

1L 0S 0L 2L 9 POKER MAN t 5 57 PERALTA JORGE L.

6P 0P 3L 4L 10 CITY SIX z 5 57 MATURAN WALTER R.

2° Carrera -ZENSATIONAL DREAM (2020)- Distancia 1000 metros

4L 3L 4P 2L 1 REMADORA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 5L 0L 4L 2 RABONUSHKA z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

6P 2L 2L 3L 3 EASTER TIARA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5P 5L 5L 7L 3a ELVISH DREAM z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

3L 2L 1L 8L 4 ESCOLASEABA a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

6L 2L 1L 6L 5 CALLEJON SIN SALIDAz 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

8S 1S 7S 6S 6 ÑUSTA z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7L 9P 6L 5L 7 LEGATARIA FAST z 4 57 ALEGRE PABLO I.-4

4L 0L 8L 8L 8 BLACK SI z 4 57 CACERES LUIS A.

7L 1L 0L 0L 9 VIOLET COLOUR a 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

6L 4L 0P 0L 10 BUENAS ONDA z 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3° Carrera - ESPECIAL APERTURA - Distancia 1000 metros

Debuta 1 LA MENINHA z 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 2 WINNING STAND z 2 55 MARTINEZ ELIAS D.

5L 2L 6P 3 LA BENGALA TEXANA z 2 55 MATURAN WALTER R.

Debuta 4 FACHERA GREY t 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

6L 3L 0L 8L 5 GALA MAXIMA t 2 55 SINIANI EMILIANO F.

0L 5L 5a GIN PALACE z 2 55 ARIAS SANTIAGO N.

4° Carrera -GLORIA DE LYON (2022) - Distancia 1000 metros

4L 1P 6S 6P 1 SKORONADA at 3 56 DIESTRA PEDRO E.

1L 2 ISLA MARIA MADRE z 3 56 BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 0L 1L 3 REAL MOON KISS z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

3S 5P 2L 2L 4 FESTIVA TEXANA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5S 1S 4S 7S 5 SIEMPREESTAS a 3 56 PERALTA JORGE L.

2P 3P 5P 1L 6 SENDA INDIA z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

4L 1L 8L 7 ARCADIA WELLS z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

4L 4L 1P 5P 8 BANUS zc 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

5° Carrera - LA GRIETA KEY (2016) - Distancia 1100 metros

Debuta 1 MUY MUY SEGURO CHUCKz 2 55 PERALTA JORGE L.

7L 2 NOTABLE ISLAND z 2 55 LENCINAS DARIO E.

9L 3 CHE SANTI zc 2 55 XX

Debuta 3a REDENTOR SCAT a 2 55 ZAPATA IVAN M.

8L 4 PRIPIOCA MIO z 2 55 LOPEZ MARIANO J.

5L 5 BAILEMOS MASK a 2 55 ARIAS DANIEL E.

2S 2P 6P 5a RUSO REAL a 2 55 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 5b VIEJOS TIEMPOS MASKa 2 55 VILLAGRA JUAN C.

3L 5L 2L 6 BEARNES a 2 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

6° Carrera -KEY TOWER (2023) - Distancia 1500 metros

1L 3L 7P 2L 1 ZAMPE LUNGHE z 3 56 ARIAS DANIEL E.

3L 2L 1L 6P 2 TAMBAQUI z 3 56 PERALTA JORGE L.

5L 5P 4L 5P 3 MAIPO FELIZ z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

2L 1L 3L 9P 4 OWE YOU ONE z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

5P 7S 4P 4L 5 LE FESTIVAL z 3 56 BONASOLA GABRIEL L.

1L 2L 4L 6L 6 RIO BENNETON z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 4L 0L 6L 6a SPARTIVENTO z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

2L 3L 5L 3L 7 PERUGIO TOP z 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

5P 1L 7L 7L 8 AMOR Y ROSAS a 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2L 1L 7L 9L 9 BUTAN NAT zc 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7° Carrera - SEIT NISTEL (2014) - Distancia 2000 metros

8L 9L 6L 7P 1 THE MAGNIFICO z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

8S 4S 5P 2P 2 SIMONCHI a 4 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 3L 4L 4L 3 MAN IN THE MOON z 5 54 CACERES LUIS A.

9L 6L 0L 7L 4 MORMONT z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

4L 3L 4L 2L 5 FANTASTICO LOIR z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

3S 3P 7S 4P 6 ROS JONES z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

7S 0P 7 PRIDE OF PLACE zd 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

9L 0S 0L 8 CUT TO WIN z 5 54 PAREDES LUCIANO A.-3

8T 0L 2L 9S 9 ULFRIDO a 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

5L 0L 0L 0L 10 ENCRISPADO z 4 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

8° Carrera - AZY SEATTLE (2019) - Distancia 1200 metros

1L 5L 0L 0S 1 REINA SIN TRONO (H) z 5 55 CACERES FRANKLIN D.-4

1Z 8S 5T 2L 2 PURE ENERGY a 5 57 CAPRA PABLO A.-4

3P 6L 3L 5L 3 EVO REGALON z 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

5P 5L 1L 1L 4 LAND HOPPER z 5 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

2L 0L 5L 1L 5 EARSHOT z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 2L 1L 5S 6 MAXIMA RESERVA (H) zd 5 55 ALEGRE PABLO I.-4

5L 3L 3L 0L 7 LOFOTEN z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

5L 3L 6L 2L 8 AL FIN LLEGUE a 5 57 MENDEZ KEVIN E.-4

8L 5L 7S 4L 9 TUTI BOPP t 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

9L 1L 2L 1L 10 BOHEMIO CITY z 5 57 LENCINAS DARIO E.-2

9° Carrera - WANNA DANCE (2013) - Distancia 1000 metros.

7L 8P 0L 8L 1 TUNQUITA BEST z 5 57 GARCIA WALTER L.-4

5L 7L 8S 2 OPCION FLORIDA z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8P 7L 7L 7P 3 NAIROBI PAROLA zc 5 57 VAI LUIS F.

5L 4L 7L 7L 4 MAHATMA'S GIRL z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

9L 5L 6L 9L 5 SA BUMBULA z 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

4P 2S 6S 7P 6 MAR Y SIERRA z 5 57 PERALTA JORGE L.

0P 4L 6P 5L 7 LISON QUEEN z 5 57 GARCIA TIAGO-4

5L 4L 8L 0L 8 MISTICA LETAL z 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

2L 2L 4L 4L 9 MEGA AGAIN z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 3L 7L 6L 10 VERBENA FITZ z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

8L 11 CUANDO SALE z 5 57 ARIAS DANIEL E.

5L 2L 2L 3L 12 PIBA CAUSE zc 5 57 CHAVES URBANO J.-2

9L 0S 8S 7P 13 GOLOSA CANDY a 5 57 RECUERO LUCIANO M.-4

10° Carrera - LUNA CAUTIVA KEY (2021) - Distancia 1000 metros

6L 1L 0L 0L 1 MOORELAND z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

1L 1L 0L 8P 2 MELO DEX a 4 57 SAEZ GASTON G.

0P 5L 0L 6P 3 FILHO z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

7P 4P 3P 5P 4 VALOR PROHIBIDO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 6L 0L 9L 5 LIGERO DE EQUIPAJE z 4 57 VILLAGRA JUAN C.

2L 1L 0L 3L 6 EVO SICILIANO z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

5L 7L 1L 4P 7 MANANO z 4 57 XX

9L 4L 3L 0L 8 MACTAS zc 4 57 MATURAN WALTER R.

1L 5P 6L 7L 9 ARTHUR SHELBY a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

2L 5L 2L 5L 10 QUIERO FLAN zd 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

2L 2L 2L 1L 11 EN TRANSITO a 4 57 PERALTA JORGE L.

11° Carrera - STRIKE TWO (2015) - Distancia 1400 metros

6L 3L 4L 0L 1 PERFECTA ARMONIA z 3 56 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

5L 2L 8P 0L 1a SERA TU VOZ z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

8P 6L 3S 4S 2 IDEA BRILLANTE a 3 56 CASTRO ALEXIS G.

Debuta 3 HONOUR ON THE BEACHz 3 56 VILLAGRA JUAN C.

2S 4 SEÑORA MAGA z 3 56 RECUERO LUCIANO M.-4

3L 2L 3L 6L 5 CONTESTA BIEN z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 4L 4L 6L 5a FRISCA BEACH z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

6P 0S 9S 5L 5b MISS PAOLA z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0P 3S 3S 5S 6 ONDA JOVEN z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

8L 6L 7L 7 CRAZY MECHITA a 3 56 ARIAS SANTIAGO N.-2

5S 4P 3S 6P 8 UNA YUMBA a 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

6L 7L 0L 6L 9 CALETA CRUZ t 3 56 PINTOS JUAN I.-4

Debuta 10 DICHOSA CATA z 3 56 MENDEZ KEVIN E.-4

5L 0L 4L 8L 11 DESACATADA TIM z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

Debuta 12 PRINCESS WAY z 3 56 MENENDEZ MAURICIO D.-4

8L 7L 0L 0L 13 BACK UP a 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

8L 8L 0L 0L 13a CUERDA EN DO z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 6L 9S 8L 14 SOUTH OLIVIA z 3 56 GALLEGO ARIEL A.-4

0L 8L 15 JOSEFINA SUN zc 3 56 GARCIA TIAGO-4

0P 5L 5L 4L 16 BRAIN TRUST a 3 56 XX

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 5 – 71 – 2

2da.) (3 – 3 A) -1 – 2

3ra.) 1 – 4 – 3

4ta.) 4 – 8 – 2

5ta.) (5 – 5A – 5B) -6 - 1

6ta.) 7 – 3 – 1

7ma.) 2 – 5 – 3

8va.) 2 – 8 – 9

9na.) 12 – 9 - 6 - 11

10a.)6–7-10

11a.) 4 – 2 – 5 - 16