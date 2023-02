Arrancó la tercera y tanto el Pincha como el Lobo deben empezar a ganar

Por Daniel “Profe” Córdoba

Es mi deseo que los dos equipos de La Plata eleven sus rendimientos y emocionen logrando buenos números. Los respeto mucho, tanto a sus hinchas como los integrantes de los cuerpos técnicos. Y a directivos por igual.

No me gusta ni hago periodismo de periodistas, pero vi, veo y veré que se habla mucho, bien o mal, con los partidos ya en desarrollo o ya concluidos.

Fui combatido en la tele cuando me tocó estar comentando los partidos de los dos o de otros equipos. Por ejemplo, y si me dejaban, antes de tal o cual partido, arriesgaba como para mí el equipo “amarillo” debía pararse, alinearse y plantear el partido ante el rival “verde”.

Eso no vende publicidad. No factura. Y se habla y habla y habla de 100 años atrás y que esto y aquello solo para llegar a cumplir con tiempo de programa y auspiciantes.

Con el técnico de nuestra Selección campeona mundial hablé mucho directamente, antes y pospartidos de Copa América.

Muchas de esas cosas se vieron en Catar 2022. Decidí borrar su teléfono para no joder durante el Mundial y, si veía a Mauro Scaloni (su hermano), mandarle lo que pensaba (nunca me interesó saber si lo enviado le llegaba o no a Lionel Scaloni). Y en esta nota diré mi pensar antes de que las cosas ocurran.

Gimnasia

Además de cómo corren y meten y dejan la vida los jugadores con pocos minutos o partidos en Primera, observo que están muy bien liderados por Morales, Melluso y Enrique, y falta aún sumarse “Tarragol” y agrego que Soldano, de mediocampista con llegada, debería estar en campo.

Usaría el sistema 5-4-1, porque, yendo bien en bloque de acuerdo a los momentos del partido, podría apretar alto sin partirse, y si se tuviera que retroceder, tanto en defensa como en centro de campo, tendría el equipo dos buenos bloques defensivos, y al recuperar la bola salir rápido. Si no se gana pelota, sí o sí todo el bloque saldría a apretar alto intentado provocar el error del rival. Y lo que aparentemente parece defensivo pasaría a ser una ofensiva fuerte y un equipo bien adelantado, que son defensores marcando a su hombre a muerte con un defensa libre (Morales sería) y los del medio y adelante apretando a muerte la bola.

Estudiantes

Lo que puedo ver e imaginar de la idea es que sirve y que solo debería modificarse en planteos y nombres con aquellos equipos que o están en ganadores o demuestran tener individualidades en muy buena forma. Estos, como mucho, podrán ser cinco o seis equipos de 28 y nada más.

Si se consolidan dos centrales con centrocampistas más retrasados y todos corren y meten y presionan la bola juntos, sacará puntos. Gol tiene y asistidores también. Solo en el centro del campo está mi duda.

Los dos deben empezar a ganar, aunque para los dos será muy difícil por los rivales que tienen adelante.

Quiero que les vaya bien.