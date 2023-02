"Chirola" Romero: "Sabemos que nos tenemos que levantar rápido y dar vuelta la página lo antes posible"

Sebastián "Chirola" Romero brindó una conferencia de prensa y dijo que se tomará el último entrenamiento de mañana para definir el equipo. El Lobo visitará el domingo a Banfield desde las 17 horas, por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

La única duda está centrada en la mitad de la cancha y la disputa es entre dos juveniles: la continuidad de Alan Sosa o el ingreso de Tomás Muro, quien fue titular en la primera fecha.

Un probable equipo titular será con Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Matías Melluso; Sosa o Muro, Ignacio Miramón, Maximiliano Comba y Benjamín Domínguez; Eric Ramírez y Rodrigo Castillo.

El entrenador aseguró: "tenemos que seguir trabajando y confiando. El resultado ya se va a dar. No va a ser fácil porque todos los equipos son difíciles. A los jugadores les mostramos el camino que creemos que es mejor".

"Sabemos que nos tenemos que levantar rápido y dar vuelta la página lo antes posible. De esto se sale con trabajo, no hay otro camino, y se lo reiteramos a los chicos. Estamos confiados de cara a lo que viene", analizó "Chirola".

El DT remarcó lo que lo deja tranquilo del equipo: "me gustó mucho el inicio del partido, también una parte del segundo tiempo. Intentamos atacar por diferentes lados, no dejamos jugar a Defensa y eso fue positivo".

Al referirse a los errores puntualizó: "necesitamos entender que la concentración es fundamental. Tanto a favor como en contra, eso es lo que tenemos que seguir trabajando para que no ocurra que nos golpeen rápido, por ejemplo. No me gustó la desconcentración que tuvimos en momentos claves, que terminaron en gol. Y también que nos golpearon rápido, nuevamente, después del primer gol".

Por último Romero destacó "los chicos necesitan tiempo y partidos para encontrar su lugar. La idea nuestra es acelerar ese proceso, que traten de entender las situaciones del juego y de concentración".