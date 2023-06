Así se prepara el Lobo para el duelo contra Huracán

En la búsqueda de dar vuelta la página después del empate con sabor a poco frente a Goiás, que igualmente lo deja con chances pero complicadas para pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana; ahora el Lobo cambia el chip y ya piensa en lo que será el duelo del martes a las 20:30 contra Huracán en el Juan Carmelo Zerillo. En este sentido, sabe que necesita sumar de a tres para escapar de los puestos bajos de la tabla anual y que juega contra un rival que hoy por hoy se encuentra en ese lugar de descenso anual que está compartido entre varios equipos.

En ese marco, el plantel tripero regresó en la madrugada de ayer desde Brasil y por la mañana se entrenó en Estancia Chica, donde hubo tareas regenerativas para los que tuvieron minutos frente al Verdao y práctica normal para los que no jugaron o no fueron convocados. Hoy, nuevamente en horario matutino, todos los futbolistas estarán a la par bajo el comando de Sebastián Romero para aprovechar los pocos días de entrenamiento antes de jugar el martes.

Las prácticas continuarán hasta el lunes inclusive. Luego de las actividades solo quedarán los concentrados de cara al partido contra el Globo. La idea del cuerpo técnico es analizar la forma física de los jugadores en estos tres días, ya que el principal objetivo es que vuelvan aquellos jugadores que salieron para el partido por Copa y ahora se encuentran descansados para este cruce fundamental.

Dentro de esos nombres están: Alan Lescano, Franco Soldano y Agustín Bolivar; como así también se verá la evolución de Bautista Barros Schelotto. Por su parte, Felipe Sánchez ya está en condiciones de regresar debido a que cumplió la fecha de suspensión en la Sudamericana. De esta manera Chirola podría mover fichas y mínimo tener tres modificaciones en la búsqueda de regresar a la victoria tras no poder conseguirlo en los últimos tres partidos.

¿Qué pasa con Mammini?

Una de las cosas que más llamó la atención para los hinchas triperos en la igualdad entre Gimnasia y Goiás por Copa Sudamericana fue la no inclusión de Ivo Mammini en los minutos finales, cuando el Albiazul debía ganar para aumentar sus chances de clasificación en el Grupo G de la Copa Sudamericana. El delantero, que tuvo muy buenas actuaciones cuando le tocó jugar por Cristián Tarragona, todavía no resolvió su continuidad; ya que el contrato vence ahora a finales de junio y quedaría con el pase en su poder.

A pesar de que las negociaciones entre la Comisión Directiva y el representante llevan alrededor de dos meses, todavía no hay acuerdo económico; por lo que la incertidumbre crece debido a que uno de los jugadores con más futuro del Mens Sana en semanas puede irse libre. Sin embargo desde el cuerpo técnico niegan que esto tenga repercusión dentro del campo de juego y que todavía no fueron notificados de que no puedan utilizarlo.

No obstante, esto es algo que preocupa a los simpatizantes albiazules; porque Mammini supo responder con goles semanas atrás, cuando tuvo la oportunidad de jugar, y desde hace varios años se lo ve al futbolista como un gran proyecto de la Cantera. A la espera de nuevas novedades para llegar a un acuerdo o finalizar las negociaciones, el impedimento a la renovación es meramente económico: las dos partes por ahora se encuentran en diferentes montos económicos para lo que creen ideal.

Santa Fe le dio un último suspiro

En la madrugada de hoy, Independiente Santa Fe se impuso por 2-0 frente a Universitario de Perú en el Campín de Bogotá. Así Gimnasia sigue teniendo chances matemáticas; aunque el panorama no es nada fácil, por la diferencia de gol. Con la victoria de los colombianos y el empate del Lobo, Goiás quedó primero, con 9 unidades. Mientras tanto, la U está segunda, con 7; y Santa Fe, tercero, con el mismo puntaje como así también la misma diferencia de gol (0). Finalmente, el Albiazul es el último, con 3 (-3 de diferencia).

De esta manera, el Tripero tiene nuevamente la obligación de ganar en la última fecha, en Lima contra el conjunto peruano; pero deberá hacerlo por, mínimo, dos goles de ventaja y a la vez esperar que el Verdao le gane a Independiente en Bogotá. El panorama no es nada fácil, por la diferencia de gol y la necesidad de los tantos como así también porque Goiás tiene que ganar sí o sí en Colombia y el Albirrojo sabe que con una victoria no solo pasa sino que lo podría hacer de manera directa a octavos de final en el primer puesto.