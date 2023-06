Al Lobo le faltó claridad

El Lobo no pudo pasar del cero en el estadio Na Serrinha por la fecha 5 del Grupo G de la Copa Sudamericana donde tuvo dos facetas en el encuentro pero lo que fue una constante fue la falta de claridad en ataque. En el primer tiempo, Gimnasia sufrió mucho en defensa y mismo terminó los primeros 45 minutos con una salvada en la línea porque le costaba mucho tener la pelota para empezar a ganar terreno en campo de juego y cuando la tenía, nunca estuvo fino con la pelota para generar chances claras de gol. Así fue que el punto más alto fue Tomás Durso con la dupla central conformada por Leonardo Morales y Diego Mastrángelo estuvo sólida para soportar el envión de Goiás.

El segundo tiempo comenzó igual y Durso con otra atajada se confirmó como el punto más alto del Albiazul en la noche de Goiania como así también los centrales siguieron en la misma sintonía. Sin embargo, con el hombre de más el Tripero en los minutos finales fue el que manejó la pelota y jugó en campo contrario pero, al igual que en el primer tiempo, le faltó claridad para asociarse de mitad de cancha para adelante y crear chances claras de gol. Franco Torres y Benjamín Domínguez, en la primera y segunda parte respectivamente, fueron los destacados en ataque intentado desequilibrar con las bandas pero nunca lograron tener un aliado para que el cuadro platense pueda estar cerca del triunfo.

De esta manera, los cambios hechos antes del encuentro no le dieron muchas soluciones a Gimnasia y mostró una cara muy parecida a la de los últimos partidos, donde no tuvo muchas chances claras de gol, no tenía injerencia en ataque y eso hace que sufra en defensa contra equipos que no son la gran cosa como el Verdao o Unión el domingo pasado.

Sin victoria en los últimos tres partidos

A pesar de que el Lobo había conseguido un respiro en la Liga Profesional por una buena racha y luego obtuvo un resultado positivo por Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, ahora el conjunto de Sebastián Romero volvió a entrar en un bajón futbolístico y eso va de la mano con los resultados donde sumó cinco de los últimos 15 puntos en juego.

Después de la victoria agónica contra Lanús, Gimnasia perdió frente a Godoy Cruz, ganó el partido contra los colombianos pero luego entró en la irregularidad nuevamente porque empató de manera polémica frente a Sarmiento, cayó contra Unión y ayer nuevamente igualó. Ahora, el martes enfrentará a Huracán en un duelo clave por la tabla anual.

Santa Fe le dio un último suspiro

En la madrugada de hoy, Independiente Santa Fe se impuso por 2-0 frente a Universitario de Perú en el Campín de Bogotá y así Gimnasia sigue teniendo chances matemáticas, aunque el panorama no es nada fácil por la diferencia de gol.

Con la victoria de los colombianos y el empate del Lobo, Goiás quedó primero con 9 unidades mientras que la U quedó segunda con 7 y Santa Fe tercero con el mismo puntaje, como así también la misma diferencia de gol (0) y el Albiazul último con 3 (-3 de dif.).

De esta manera, el Tripero tiene nuevamente la obligación de ganar en la última fecha en Lima contra el conjunto peruano pero deberá hacerlo por mínimo dos goles de ventaja y a la vez esperar que el Verdao le gane a Independiente en Bogotá. El panorama no es nada fácil por la diferencia de gol y la necesidad de los tantos, como así también porque Goiás tiene que ganar sí o sí en Colombia y el Albirrojo sabe que con una victoria no solo pasa, sino que lo podría hacer de manera directa a octavos de final en el primer puesto.

GRUPO G

1 Goiás 9 5 2 3 0 5 2 +3

2 Universitario (P) 7 5 2 1 2 5 5 0

3 Ind. Santa Fe 7 5 2 1 2 4 4 0

4 Gimnasia 4 5 1 1 3 2 5 -3