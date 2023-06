El Lobo igualó en tierras brasileñas y con el empate quedó a la expectativa de resultados matemáticos para saber si seguirá o no con chances de alcanzar la siguiente fase en la Copa Sudamericana.

Tras el 0 a 0 frente a Goiás, uno de los referentes triperos, Matías Melluso, dialogó con la prensa y dejó en claro su descontento con las decisiones arbitrales: “Estamos con mucha bronca porque vinimos a jugar honestamente con nuestras armas, y no es la primera vez que nos pasa, no sé porqué, pero hay que empezar a corregir todo esto, pusieron un VAR para corregir y no está sucediendo”.

“Mientras tengamos chances matemáticas, vamos a pelear hasta el final. Da bronca porque son puntos que no podés perder y nos sentimos con malestar por los arbitrajes”, manifestó el lateral defensivo.

Además se refirió a su condición física ante la preocupación por una sobrecarga muscular y dijo: “No es nada grave, me cargué un poco y nada más. Nunca tuve sensación de lesión, fue más por precaución. Vengo teniendo muchos partidos seguidos y existe el desgaste. Hay jugadores capaces en mi posición”.

Sobre la jugada polémica del partido dijo: “Una persona que jugó al fútbol, sabe que Miramón hoy tiene que apoyar la mano en algún lado. Pero el de ellos extendió todo el brazo y a nosotros no nos cobraron el penal. No entendemos porqué es así”.

Además, en la conferencia de prensa habló Nicolás Cabrera quien no dejó oportunidad para hacer su descargo: “Nos jugamos la clasificación y tendríamos más puntos si no nos hubiesen perjudicado tanto. Nos podríamos haber ido con los tres puntos hoy”.

“Hay chicos que con pocos partidos en Primera, hay que valorarlo. Hoy pudimos jugar una Copa, roce internacional, se debe valorar. Con algunos fallos revertidos, podríamos tener varios puntos más, aunque la actuación del equipo no fue la mejor”. Y continuó: “Es un plantel que tiene desgaste y que tiene a todos a la altura. A veces los partidos piden modificaciones, lo físico se siente. Hasta el final damos el máximo. Nosotros nos vamos conformes con aquellos que tuvieron que entrar”.

Por último, Cabrera cerró: “El plantel sigue creciendo, con esto crecemos muchísimo. Competimos contra todos en esta Copa, teniendo un plantel muy joven. Nosotros estamos orgullosos”.

Nicolás Cabrera volvió a ser el técnico y no perdió

El entrenador del Lobo, Sebastián “Chirola” Romero, no pudo ocupar su lugar en el banco de suplentes por la expulsión sufrida en el anterior encuentro de la Copa Sudamericana.

Una vez más, a su compañero y ayudante, Nicolás Cabrera le tocó tomar el cargo. Con el empate 0 a 0 ante Goiás al hacerse cargo del mando del equipo, acumula un nuevo partido sin caídas.

Porque particularmente, siempre que Cabrera tomó las riendas del funcionamiento de Gimnasia, el Lobo no perdió. Anteriormente, había igualado frente a Banfield en el sur, y consiguió los triunfos en el clásico ante Estudiantes y ante Independiente de Santa Fé de Colombia en el Bosque.