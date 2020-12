Atractivo programa hoy en la pista del Barrio Hipódromo

Ya estamos en el final de un año calendario que difícilmente olvidaremos por el resto de nuestras vidas. Y el Hipódromo platense vuelve a abrir sus puertas para ofrecer un nutrido programa de 14 carreras. A la hora señalada, cuando las manecillas del reloj indiquen que pasó una hora del mediodía, se largará el cotejo inicial, y el de desquite cuando el sol comience a recostarse en el horizonte.

Temprano, en el tercer turno, se correrá el Handicap Hipódromo Argentino de Palermo (1.000 mts.) reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador de tres o más carreras. Del lote de siete ejemplares, destaca su chance Recoome, que desde que volvió la actividad hilvanó tres éxitos consecutivos y hoy tratará de que no se corte la racha.

Entre los rivales de turno, aparece Boca Balmy que luce una campaña que viene en ascenso.

Poco después, en séptimo orden, se correrá el Handicap Borobeta abierto para yeguas de 5 años y más edad, dispuestas a medir fuerzas sobre un kilómetro de recorrido. En el lote de 10 competidoras, Mili Emperatriz buscará obtener el tercer éxito en línea, pero ojo con Verita y Bombón Queen que no se la harán fácil.

Así llegamos al plato fuerte de la jornada, el Clásico Los Criadores (G II-2.000 mts.), a correrse sobre la distancia de 2.000 metros y reservado para yeguas de 3 años y más edad. Donde sobresale netamente la chance de Zenda Bohemia, una potranca que de no haber sido por la pandemia, seguro se estaría hablando de la mejor yegua de la temporada. Corrió seis veces, todas Clásicos, y ganó cinco. El último éxito lo obtuvo después de más de ocho meses y se alzó en forma contundente con la Polla de Potrancas. El único escollo para una nueva victoria es que le suben 400 metros la distancia, pero que seguramente superará porque calidad le sobra.

CANDIDATOS PARA HOY EN LA PLATA

1ª.) ADVAANTAGE ON (4) FORD FAST (9) SOCIO OCULTO (6)

2ª.) SIL TOP (4) HILLARY CLETT (2) TOP NOTES (11)

3ª.) RECOOME (6) BOCA BALMY (3) DON ATHA (5)

4ª.) PLAY POKER (2) MEGAWATT (7-7A) COMBASTE SUR (5)

5ª.) PERFETO (7) NOCTURNO CAT (13) ORPEHO (9) ALEGRE CHUCK (6)

6ª.) MUSIC NISTEL (6) ESTRELLAS DE LUX (4) RAPALE (8)

7ª.) MILI EMPERATRIZ (2) VERITA (5) BOMBON QUEEN (3)

8ª.) SEÑORA LIZ (13) GALILEANA (3) LIZA MINELLI (12) NACHERINA (11)

9ª.) SIRO HALO (9) SAIARO (3) MISTER ÑECO (7)

10ª.) ANT MAN (6) VIEJO COCO (10) LEGIONARIO FAST (16) WAY FAIR (7)

11ª.) ZENDA BOHEMIA (6) SCHILLERIANA (7) LA JAVIERA (8)

12ª.) KUTXABANK (3) BY SUMBA (5) MASHOLAND (13)

13ª.) GABYTO CAT (16) SET MATCH (2) SOY SUGESTIVO (10)

14ª.) SIVORI (10) JUDAH y Cia (12-12A) ALL THE NIGHT y Cia. (8-8A) TOTHEMOONANDBACK. (7)