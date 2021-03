Auzqui ayudó a Talleres a rescatar un empate con Godoy Cruz

Tras el triunfazo ante Boca el pasado fin de semana, Talleres no pudo mantener la regularidad y empató 1-1 con Godoy Cruz en el Mario Alberto Kempes. Abrió la cuenta Wilder Cartagena, mientras que para la T lo empató el ex Estudiantes, Carlos Auzqui. De esta manera, ambos no pudieron acercarse a los puestos de clasificación.

El primer tanto del encuentro llegó de la mano del peruano Cartagena, quien a los 14' de la etapa inicial, convirtió un golazo desde afuera del área, para dejar sin respuestas a Marcos Díaz. Pero en el complemento, el elenco cordobés llegó a la igualdad, gracias a un palomita de Auzqui a los 60'.

De esta forma, Talleres sigue sin poder ganar como local, ya que su última victoria la consiguió en la primera fecha, mientras que el Tomba sigue siendo mirado de reojo tras la paliza recibida ante River en Mendoza. De esta forma, la T quedó con 9 puntos en la zona 2 y el Tomba con 8 unidades en la zona 1.