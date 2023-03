Balbo apela al silencio una vez más

El que calla otorga… El presente de Estudiantes de La Plata está lejos de ser el esperado por los hinchas y dirigentes en la previa al inicio de la temporada 2023. Abel Balbo no le encuentra la mano al equipo y por ahora pareciera que navega sin un rumbo claro. El timón del equipo sigue siendo de él, aunque algunos ya especulan con que el partido del clásico platense el próximo domingo 19 de marzo será la prueba definitiva para el DT que viene de dirigir Central Córdoba de Santiago del Estero.

Hoy, una vez más, Balbo apela al silencio. Como es habitual en todos los clubes del fútbol argentino, uno o dos días antes se realiza una conferencia de prensa en la previa a lo que será el compromiso del fin de semana. El técnico albirrojo lo hizo en las primeras dos fechas, aunque, debido a ciertos cruces con periodistas y el mal momento del equipo, ha decidido postergar el diálogo con los periodistas en la antesala a los encuentros. Una decisión que no deja de llamar la atención debido a que los que quieren escuchar al técnico son los hinchas.

Las explicaciones sobre el rendimiento del equipo las debería dar quien lo conduce. Al mismo tiempo, ante tantas críticas y los rumores de una salida de Balbo antes del partido ante Gimnasia en el Bosque, sería necesario la palabra del protagonista para disipar dudas y ahuyentar fantasmas. Eso sí, cuando el partido termina, quien siempre toma la palabra y se para enfrente de los micrófonos, es justamente el DT.

Los ánimos no son los mejores, la relación entre el hincha y Balbo no comenzó de la mejor manera pero, como es habitual en el fútbol argentino, los resultados mandan. ¿Se puede enderezar el barco? Sin lugar a dudas que sí. ¿Balbo puede irse en la próxima fecha? No. Según pudo saber diario Hoy y a partir de los rumores que se generaron en torno al futuro del técnico del Pincha, la continuidad de Balbo no corre riesgo, aunque esto no es para siempre.

En lo inmediato, el ex-DT del Ferroviario dirigirá frente a Unión de Santa Fe mañana desde las 20 en el estadio 15 de Abril, y también lo hará en Uno ante Huracán de Parque Patricios la semana próxima. La última bala si los resultados no se dan será, nada más y nada menos, que en el clásico platense dentro de dos semanas en el Bosque. Un encuentro bisagra y la prueba definitiva. Por ahora, Balbo hace silencio, pero el equipo deberá hablar en la cancha.