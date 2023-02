Balbo metió mano y probó con Sosa de titular

Mueve piezas para encontrar el equipo. Después de la derrota ante Tigre en el estreno de Estudiantes en el torneo de la Liga Profesional, Abel Balbo busca variantes en el Country Club de City Bell para intentar dar vuelta la página y sumar de a tres puntos como visitante.

El Pincha visitará a Arsenal el próximo sábado a las 17 en Sarandí. En esta línea, y como viene sucediendo desde el lunes pasado, el plantel profesional se entrenó en el predio Albirrojo, aunque esta vez lo hizo por la tarde. Los futbolistas se hicieron presentes a las 17 y, bajo las órdenes del entrenador Abel Balbo, trabajaron pensando en el partido del fin de semana ante los del Viaducto. En esta línea, el técnico probó variantes durante el ensayo futbolístico en la cancha principal, en donde ensayó con el mismo esquema, pero modificó algunos nombres. Se trata de Santiago Núñez en la defensa, quien dejó su lugar de titular para que uno de los refuerzo de este mercado de pases, Juan Cruz Guasone, tome su posición junto a Zaid Romero en la zaga defensiva.

En tanto, en el mediocampo estuvo la sorpresa de la jornada, ya que no estuvo presente Jorge Rodríguez y su reemplazante fue José Sosa. La otra variante tiene que ver con el ataque: Matías Godoy pasó a jugar en la mitad del campo de juego en el sector donde estuvo Franco Zapiola, para que en la delantera junto a Mauro Boselli lo ocupe Mateo Pellegrino.

El centro atacante, hijo de Mauricio Pellegrino, sumó algunos minutos en la derrota ante Tigre en Uno y dejó contento con su actuación al cuerpo técnico. Por eso, y de no mediar imponderables en la práctica matutina de hoy, sería titular junto a Boselli. No obstante, quien empieza a correr con chances de quedarse con ese puesto es nada más y nada menos que Guido Carrillo. El delantero de Magdalena estuvo ausente en la primera presentación del equipo por una molestia en el cuádricep derecho, pero hace tres días intensificó las tareas físicas. Estaría a disposición de Balbo para ir al banco de los suplentes ante Arsenal de Sarandí. En otro orden de situaciones, se sigue esperando la recuperación de Ezequiel Muñoz y que José Sosa pueda jugar el sábado. Por otra parte, hoy no hablará en conferencia de prensa el entrenador, sino que lo hará Mateo Pellegrino.