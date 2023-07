Básquet: la Selección buscará clasificar a los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina de básquet vuelve al ruedo internacional y comenzará en La Nucía, Alicante, su preparación para el Preclasificatorio Olímpico FIBA de las Américas. El torneo, a disputarse en la provincia de Santiago del Estero del 14 al 20 de agosto, otorgará un cupo para uno de los cuatro Clasificatorios Mundiales para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni compartirá el Grupo A con Cuba, Panamá y Bahamas. Mientras que el Grupo B estará compuesto por Uruguay, Islas Vírgenes, Chile y Colombia.

Los dos primeros de cada grupo clasificarán a semifinales. Luego, el ganador de este Preclasificatorio Olímpico conseguirá un pasaje a uno de los cuatro Clasificatorios Olímpicos FIBA a disputarse del 2 al 7 de julio de 2024.

El Clasificatorio Olímpico del próximo año se disputará en cuatro zonas-sedes de seis equipos cada una, otorgando un boleto al ganador de cada una a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La Confederación Argentina de Básquetbol anunciará oportunamente la información referida a la venta de entradas.

Prigioni: “Hay que hacer un análisis bien profundo”

Pese a que el objetivo es clasificar al repechaje para París 2024, el dolor por no clasificar al Mundial de este año persiste. No obstante, Pablo Prigioni aseguró que ya no hay tiempo para arrepentirse, pero sí para hacer autocrítica y ver los factores que llevaron a la primera gran ausencia albiceleste desde Sídney 2000.

“Merece que hagamos un análisis bien profundo como Confederación para ver por qué nos quedamos afuera del Mundial”, sentenció. La Copa Mundial de la FIBA se disputará en Filipinas, Indonesia y Japón del 25 de agosto al 10 de septiembre.

Además, Prigioni valoró las ganas de sus jugadores de estar en Preolímpico de las Américas, que será del 14 al 20 de agosto: “Estar en la Selección Argentina es un privilegio enorme. Sé que hacemos sacrificios, las familias hacen sacrificios, pero por encima está que es un privilegio. Yo lo siento así, y sé que la mayoría de los jugadores también”, señaló el cordobés, que también hace las veces de asistente de los Minnesota Timberwolves de la NBA.