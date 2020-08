Basquetbolista del Lobo probará la vacuna como voluntario

Con 25 años, el basquetbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan Pablo Lancieri D’Angelo, se anotó como voluntario para la aplicación de las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNtech, que se estará ensayando en el país en las próximas semanas.

Radicado en Manuel B. Gonnet y con la expectativa de poder ayudar a la comunidad, el deportista explicó las razones por las cuales decidió inscribirse para luego ser seleccionado para la prueba.

“La decisión de anotarme como voluntario estuvo muy influenciada por mi hermano menor (Juan Tomás). Él estudia Medicina y suele estar al tanto de este tipo de cosas, porque fue el primero en anotarse, y me dijo que también lo haga. Me explicó la importancia que tienen este tipo de estudios y que a la vez suelen ser muy seguros, por lo que quise aportar mi granito de arena”, afirmó el basquetbolista platense.

Además, el jugador del Lobo explicó cómo será el proceso de aplicación de la vacuna, y comentó: “En un principio me van a venir a buscar para llevarme al Hospital Militar, me hará una entrevista un médico, me realizarán un estudio de sangre e hisopado y después pasaría a lo que es la aplicación (dos aplicaciones, una en cada hombro). Ellos utilizan un mecanismo llamado Doble ciego, donde nunca te dicen si me inyectan la vacuna o placebo (solución fisiológica). En total serían seis visitas programadas”.

Con relación a los pasos que se darán luego de la aplicación, Lancieri D’Angelo sostuvo: “Tendré que bajar una app al celular y una vez por semana me van a llamar para preguntarme cómo me siento”. Al mismo tiempo, el deportista agregó que “al tratarse de una vacuna en fases de desarrollo, existen riesgos de efectos secundarios.