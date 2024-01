“Benja Domínguez va a jugar, no me mueven las redes sociales”

En la previa del compromiso ante Talleres, Leonardo Madelón brindó una conferencia de prensa en Estancia Chica. Fiel a su estilo, el entrenador albiazul no se guardó nada y habló de todos los temas. Consultado sobre la polémica de la semana respecto al caso Benjamín Domínguez, el técnico expresó: “Creo en la buena gente, creo en la gente de Gimnasia. No me mueven nada las redes sociales. Creo en nuestros jugadores y no estoy de acuerdo con dejarse influenciarse por las redes, en los casos como los de Benjamín. Él va a jugar, está comprometido y seguro lo hará como una final. Estamos acá para seguir mejorando al equipo. Quiero un equipo duro, que se anime. Antes armaba el equipo, andaba mal uno y lo tenía que poner. Hoy hay competencia”.

Pensando en lo que será el debut del equipo y las aspiraciones para la Copa de la Liga, Madelón comentó: “Podemos jugar con línea de tres o cinco. Sino, línea de cuatro. El equipo ya lo tengo, pero no lo voy a dar todavía. Quiero ser un equipo dinámico, compacto, aguerrido, con circulaciones rápidas. Queremos salir a ganar y crecer, esos son nuestros ­pensamientos”.

Por último, el entrenador Mens Sana habló sobre el puesto del arquero: “En el arco va a arrancar Insfrán, tengo convicción y creo que está preparado para atajar”.