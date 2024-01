“La natación te da la libertad aunque estás solo vos y el agua”

Finalmente, ayer los seis nadadores que partieron durante la madrugada desde Colonia del Sacramento en Uruguay hasta la República Argentina lograron el objetivo y llegaron a la costa de Punta Lara con el atardecer ganando el horizonte del río.

Se trata de Eduardo Appoloni, Adriana Motta, Fabricio Olivera, Elvio Pizutto, Luciano Parola y Diego Suárez, quienes aprovecharon la ventana de buenas condiciones que se presentó en enero. Así completaron la hazaña que en su momento había logrado el primer nadador con una discapacidad, Claudio Parisi, quien también cruzó el Río de la Plata nadando los 42 kilómetros de distancia y más de 15 horas de brazadas en 1990.

En contacto con este diario, el nadador que fue entrenado en su momento por el Profe Daniel Córdoba en la pileta de natación de Gimnasia consideró que “la natación te permite no depender de nadie”. “En el agua estás vos solo con tu cuerpo. Incluso cuando te falta una parte del cuerpo, como a mí, te podés manejar con absoluta libertad tranquilamente. Hay nadadores que hacen esta actividad hasta con un solo brazo”, contó Parisi.

“Cuando yo tenía 8 años tuve un accidente ferroviario y perdí una pierna. Tuve el apoyo de mis amigos, mi familia y pude salir adelante”, comentó el primer nadador que logró cruzar el Río de la Plata con una discapacidad.

Claudio Parisi fue entrenado por Daniel “Profe” Córdoba en la pileta de Gimnasia y con él se preparó a finales de los años 80 para poder cruzar el río desde Uruguay.

“Lo conocí en la pileta de Gimnasia cuando tenía entre 9 y 10 años, cuando me habían amputado una pierna. No había muchas carreras para discapacitados y él ya entrenaba y trabajó con nosotros. En el año 1981 empecé a competir con personas en la misma condición que yo”, recordó.

“El Río de la Plata es mucho más predecible que antes. La primera vez que yo quise cruzarlo fue el 18 de febrero de 1990 y me quedé en la mitad del río porque la correntada no me dejaba pasar. Hoy hay muchos elementos para estudiar y anticipar cómo está el agua y la correntada. Después de otros intentos pude llegar a cruzarlo”, señaló el alumno del Profesor Córdoba.

Para finalizar, Parisi rememoró otra de sus hazañas: “En el año 1989 hice la circunvalación de la laguna de Chascomús en diez horas. Pusimos a un escribano que certificara lo que fue la primera vez que un nadador hacía todo el recorrido de ese lugar”.