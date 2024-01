¿Qué pasa con la novela Domínguez?

Después de unas largas novelas por la continuidad de Rodrigo Saravia o la llegada de Yonatan Rodríguez, finalmente llegó la tercera historia para Gimnasia en este mercado de pases, y en este caso es por Benjamín Domínguez. Como es de público conocimiento y viene comentando El Clásico, el nacido en Los Hornos estuvo en el ojo de Racing y Talleres para incorporarlo, mientras que el Lobo le quiere renovar el contrato que termina en diciembre de este año, pero por ahora no hay una decisión final para ninguna de estas opciones.

Esto sucede porque la “T”, quien pisó más fuerte que Racing, sigue insistiendo por la contratación de Benja pero por ahora en los números de la oferta siguen lejos de lo que pretenden en calle 4. Con una oferta de 2 millones y luego 2.500.000, que fueron rechazadas por la dirigencia albiazul, desde La Plata ya dejaron en claro que el piso debe ser al menos 3.000.000 de dólares limpios para que se acepte la oferta del Matador. Como viene informando este multimedio, Andrés Fassi piensa hacer un esfuerzo económico pero no sucedió, aunque esto sigue latente porque finalmente el mercado de pases se extendió una semana más.

En cuanto a la oferta de renovación tripera, antes de la pretemporada se habían acercado los números y se había acordado que antes de que comience el torneo el jugador iba a firmar su nuevo vínculo. Sin embargo, esto no sucede y la dirigencia comandada por Mariano Cowen afirma que el representante no responde el teléfono desde hace días, impulsado un poco por esta chance de irse a Talleres y que el futbolista no ve con malos ojos.

Por ahora Domínguez sigue estando en consideración de Leonardo Carol Madelón pero sin dudas que esto tendrá que tener una resolución antes de que cierre el mercado porque si el categoría 2003 no es vendido, deberá renovar para continuar en los planes del entrenador.