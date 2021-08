Bielsa: "Messi perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó, y eso es un mensaje contracultural"

El entrenador del club Leeds, de Inglaterra, Marcelo Bielsa, contó hoy que se alegró por Lionel Messi cuando salió campeón de la Copa América con el seleccionado y conquistó así su primer título en el equipo mayor.

"Sentí una alegría enorme por todos: por él, que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó, y eso es un mensaje contracultural. Vivimos en la cultura de lo inmediato y Messi, por no haber ganado, sufrió todo tipo de ataques”, explicó Bielsa en una conversación con el portal DAZN.

"Me dio alegría por él, me dio alegría por sus compañeros, que lo homenajearon, me dio alegría por el cuerpo técnico y me dio alegría por el pueblo argentino, que está tan necesitado de poder alegrarse por algo", argumentó el rosarino.

Bielsa, que lleva tres temporadas en Leeds, se mostró emocionado y al borde de las lágrimas al referirse a Messi, actualmente sin club, y continuó: “Me sentí muy orgulloso, me sentí representado, me sentí parte y me alegré, genuinamente”.

Por otro lado, el DT se mostró en contra de la globalización del fútbol, que lleva a jóvenes a hacerse hincha de los clubes importantes de Europa en diferentes partes del mundo.

“¿Cómo vamos a estar contentos de que en Rosario, en mi ciudad, veamos a un chico con la camiseta del Real Madrid o ir a África y ver a un chico con la camiseta del Bayern de Múnich? El amor tiene que ser con lo propio, con lo del lugar, con lo que está al alcance de la mano. Hay 5 ó 10 equipos en el mundo, ¿quién va a prestarle atención a lo propio?”, reflexionó.

Y también destacó que en Inglaterra los hinchas están "enamorados de la camiseta que aman" por encima del fútbol en sí mismo y que el público inglés "no es el público en general".