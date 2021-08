Boca aturdido: hace 10 partidos que no gana

Boca sufrió otro cachetazo, luego de caer 1-0 ante Estudiantes. De esta forma, cada vez se extiende más su pésimo arranque en el torneo, en el cuál acumula 4 puntos de 18 disputados. Pero si vamos a los números en crudo, los mismos generan preocupación.

En lo que va del semestre, Boca aún no pudo conseguir la victoria en 9 encuentros disputados, producto de 7 empates y 2 derrotas. Allí se destacan la eliminación a River de la Copa Argentina y la caída por penales ante Atlético Mineiro por la Libertadores, en una serie polémica.

Boca hace 105 días que no gana y su última victoria fue por 3-0 ante The Strongest, por el certamen continental. Y si analizamos el torneo local, también hace 10 que no gana (última vez 1-0 ante Lanús por la Copa de la Liga). Y lo más preocupante es que no genera situaciones de peligro.

En lo que va del semestre, sólo convirtió dos goles en 9 encuentros. Números alarmantes para un Boca que se armó para pelear todo y que tiene uno de los mejores presupuestos del país. Sin dudas es un momento crítico para los jugadores y para Russo, que cada vez es más cuestionado. Deberá dar un golpe de timón antes de que sea demasiado tarde.