Boca corre contra el tiempo para fichar a Cavani

Si bien aún resta una fecha para que finalice el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, que ya tiene a River como campeón, los equipos se siguen moviendo para reforzar a sus planteles de cara al próximo semestre, donde algunos tendrán compromisos internacionales en la Libertadores y la Sudamericana, otros depositarán sus ilusiones en la Copa Argentina y todos deberán afrontar la Copa de la Liga, el torneo local que estará dividido en dos zonas y los cuatro mejores de cada una accederán a la siguiente instancia en busca del título. En ese sentido, Boca trabaja a contrarreloj para concretar el arribo de Edison Cavani y poder inscribirlo en la Libertadores.

El Xeneize ya hizo su parte. En cuestión de horas, el club de la Ribera logró liberar dos cupos de extranjeros por la salida del paraguayo Óscar Romero y el inminente préstamo de Jan Hurtado a Liga de Quito. Solucionado ese inconveniente que tenía a maltraer a la dirigencia, ahora la pelota pasó para el lado de Edinson Cavani. El Matador, que ya le dio el “sí” a la propuesta de Juan Román Riquelme, debe resolver su salida del Valencia primero. Pero en el medio, Boca corre una carrera contra el tiempo.

El elenco comandado por Jorge Almirón tiene que presentar la lista de buena fe para la serie contra Nacional de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores. En principio, entre salidas y llegadas, la nómina que utilizó Boca en la fase de grupos -en la que finalizó como primero de la Zona F- contendrá varios cambios. No estarán Óscar Romero, Martín Payero (volvió del préstamo a Middlesbrough), Sebastián Villa (apartado luego de ser condenado por violencia de género) y Luis Vázquez (vendido a Anderlecht). A su vez, se agregarán Lucas Blondel, Lucas Janson y Jorman Campuzano, flamantes refuerzos del plantel superior.

El problema es que el Xeneize tiene tiempo hasta el próximo sábado 29 de julio a las 19 para inscribir en Conmebol a los jugadores que irán en busca de la clasificación a cuartos. Sin embargo, existe un plazo de gracia hasta el lunes 31 de julio para que los equipos puedan presentar los papeles correspondientes en caso de anotar a un jugador que todavía está en negociaciones, como es el caso del goleador uruguayo.

Roger Martínez pasó la revisión médica para sumarse a Racing

Roger Martínez, el nuevo refuerzo de Racing, declaró ayer que se siente muy feliz de estar de nuevo en la Academia y que al club le debe muchas cosas, entre las cuales se encuentra ser futbolista. En esa línea y conversando con los medios presentes antes de realizarse la revisión médica para luego oficializar su llegada, expresó: “El equipo juega muy bien y es lo importante. Se dio en el momento justo. Como te dije recién, a Racing le debo muchas cosas, entre esas ser futbolista y estoy muy feliz de estar acá de vuelta”. Luego, cerró: “Yo me siento muy bien, muy motivado, me siento sinceramente con muchos sentimientos encontrados, como un niño que cuando recién llegó se sentía muy motivado y con mucha hambre. Este Roger Martínez es muy maduro y con mucha hambre. Todavía no hablé con Gago”.