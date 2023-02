Boca igualó con Central Córdoba

Boca empató con Central Córdoba en la fecha 2 de la Liga Profesional.

Un encuentro que comenzó atrapante, que Boca intentó desde el minuto 1 y que se adueño de la pelota durante los primeros momentos.

Sin embargo, al Xeneize, a pesar de tener la posesión y controlar el juego, le faltó de profundidad para lastimar a su rival. La más clara la tuvo de la mano de Orsini, que desaprovechó un remate dentro del área que terminó tapando el arquero.

A partir de ahi, pocas oportunidades concretas para los de Hugo Ibarra, que se fue diluyendo su juego con el transcurrir de los minutos y ya sobre el final del primer tiempo Central Córdoba avisó en dos oportunidades.

El segundo tiempo no fue distinto al primero, Boca asumió la localía e intentó generar algo más de lo hecho en la primera etapa. No tuvo más que llegadas con Villa picando al vacio y algun que otro centro que no llegó a conectar ningún jugador.

En medio de un partido que ya se estaba volviendo chato, un penal a favor de Central Córdoba luego de una falta de Chiquito Romero, volvió a darle emoción al partido.

Fue a los 20 minutos del segundo tiempo que el equipo santiagueño tuvo la chance de ponerse en ventaja desde los 12 pasos. Sin embargo, "Chiquito" se hizo grande, y un poco recordando los penales de Argentina-Holanda en el Mundial 2014, contuvo el remate entre su brazo y su pierna cuando ya se estaba pasando al lanzarse hacia su derecha.

El equipo de La Ribera intentó pero le faltó la "chispa" final para poder marcar. Y asi se fue el partido, con un Boca que dejó ver un buen juego colectivo por momentos pero que careció de contundencia. Por su parte, Central Córdoba, si bien pudo haberlo ganado con ese penal errado y se quedó con las manos vacias, un empate en La Bombonera terminó siendo un buen resultado.