Boca levantó la copa en la Liga Nacional

El 19 de junio exclamó, con un nivel de euforia pocas veces visto en la temporada, el "Dale campeón, dale campeón". Boca Juniors bajó el martillo en la serie contra Instituto, luego de vencerlo en el sexto duelo de las finales de la Liga Nacional por 79 a 72.

El anfitrión arrancó las finales 0-2, pero nunca bajó los brazos, sabía que tenía material para revertir el marcador, que si ajustaba algunos detalles podía aprovechar la localía y ponerse a tono. Nuevamente en su casa demostró que tiene una fortaleza, con un juego bien al estilo NBA (abundancia del tiro exterior y transiciones rápidas), se repuso de una temporada difícil. Hubo una salida de entrenador en el medio, derrotas que parecían marcar el fin de ciclo y cuestionamientos hacia el futuro. Sin embargo, el equipo se convenció que podía dar vuelta la situación y en ningún momento agachó la cabeza.

En el sexto juego, el conjunto de la Ribera pareció no haber estado disputando una definición. Si bien en los primeros 20 minutos mostraron cierta tensión para defender, nunca evidenció problemas para acertarle al canasto contrario. De hecho, los externos tuvieron la mano caliente y lo sostuvieron en el peor período. Sebastián Vega, una de las figuras, dio en la tecla antes de irse igualados a los vestuarios: "Tenemos con qué mejorar si ajustamos la defensa".

A la vuelta del descanso largo, Boca salió con otra intensidad, hubo una conexión más cercana con el público, que colmó con varias horas de antelación La Bombonerita. Con 12 triples y cuatro jugadores con doble dígito en puntos (Schattmann con 15, Langston con 14, Vega con 13 y Mainoldi), se destapó en el segundo tiempo- con 12), el local se hizo fuerte y fue anulando la moral del contrario. El golpe letal estuvo en la defensa: secó por completo a su adversario, que ante la presión entregó el dominio por completo al anfitrión.

Aunque la diferencia en los números llegó a 20 puntos, el Xeneize bajó su intensidad con un partido cerrado desde la salida del tercer cuarto, pero esto no impidió quedarse con la victoria por 79 a 72 y consagrarse campeón de la Liga Nacional en su edición número cuarenta.

Gonnet ascendió a la A2, luego de la resolución de la Apdeb

Luego de vencer a Tolosano por el tercer puesto, el Celeste de Gonnet tuvo que esperar la resolución por parte de competencias de la Asociación Platense de Basquetbol con respecto a la resolución de Circulo Policial.

Sobre el cierre del primer semestre, Villa San Carlos y Circulo Policial llegaron a la final de la zona B1, donde en teoría ambos equipos consiguieron el ascenso. Pero he aquí, un artículo del estatuto pondría en jaque la escalada de Circulo. Dicho estatuto data de tener 70 años, en el cual dice: que aquellos equipos que no completen sus categorías formativas deberán ser quitados de la competencia, esto entre los delegados de las distintas instituciones, trajo malestar, ya que no podían dejar a los menores sin competencia. Es por ello que se resolvió modificar este artículo, dejando sentado que seguiría en la competencia, pero al momento de conseguir el ascenso no poder capitalizarlo.

Circulo Policial no completó las categorías menores y es por ello que hizo una presentación judicial para rever su situación y reclamar el ascenso.

Pero hace algunos días, el tribunal resolvió: En virtud de la presentación efectuada por el Club Círculo Policial en la reunión llevada a cabo el 10 de julio de 2024 y habiéndose dado lectura a la misma.

Teniendo como base lo establecido en Actas precedentes (especialmente el Acta Nº 431 del libro 4 Folio 36, 37 y 38 de agosto del 2006, cuyas disposiciones fueran ratificadas en reunión de Consejo Directivo Acta Nº 614) y entendiendo que el espíritu del artículo Nº 54 del Estatuto es claro para todas las instituciones que compiten en los torneos oficiales de la Apdeb, el Consejo Ejecutivo resuelve que le corresponde el Ascenso de la Categoría B1 al Club Centro de Fomento Gonnet.