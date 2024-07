A Cambaceres no se le abrió el arco en Ensenada

No fue el mejor sábado para el primer equipo de Defensores de Cambaceres, que en el estadio 12 de Octubre no pudo doblegar a Mercedes, en un choque correspondiente a la tercera fecha del torneo Clausura de la Primera C Metropolitana. Fue igualdad sin goles para los comandados técnicamente por Juan Arias Navarro.

Con este resultado el Rojo suma cuatro unidades en el campeonato y lo positivo es que se logró sumar luego de lo que fue la caída en General Rodríguez contra Muñiz. El arquero Blas Merino fue la figura de la tarde de ayer al atajar un penal contra el arco de la calle Quintana, la misma portería donde Facundo Collazo tapó un tiro desde los doce pasos hace 14 días contra General Lamadrid.

El desarrollo de este juego no tuvo mucho para destacar, ya que no hubo demasiadas emociones. La gran figura fue Merino, cuando a los 28 minutos de la parte complementaria se tiró contra su caño derecho para tapar el tiro de Lucero.

Todo estuvo disputado en la parte central del campo y lo positivo es que Defe logró recuperar algo de orden y no sufrió tantas llegadas contra su arco, mostrando un buen trabajo de los centrales, con el estreno de Tomás Di Giácomo, ya que Patricio Monti no estuvo al 100% para iniciar. Las más claras fueron un tiro de media distancia de Alan Meschini y un cabezazo de Fernando Pasquale.

Finalmente, vale repasar que el próximo compromiso de Camba en el certamen será el viernes por la tarde en Rosario, visitando a Central Córdoba, desde las 15.00, en un día atípico para viajar al interior de nuestro país, con todo lo que eso conlleva.